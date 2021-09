In Prefettura un tavolo per la ripartenza in sicurezza dell’anno scolastico

In vista della ripresa dell’anno scolastico, nella giornata di ieri (8 settembre), in Prefettura a Cuneo, è stato convocato il tavolo istituito per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico.

All’incontro hanno preso parte, oltre al Prefetto, la dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, i rappresentanti dell’Agenzia per la Mobilità Piemontese e del consorzio Grandabus ed il rappresentante della Provincia di Cuneo.

Nel corso del confronto ha costituito oggetto di disamina il Piano operativo già predisposto dall’Agenzia regionale per l’anno scolastico 2021/2022 che ha previsto, alla luce delle indicazioni diramate dal Comitato tecnico scientifico, e a fronte di un rientro a scuola totalmente in presenza, il riempimento dei mezzi fino all’80% della capacità di carico indicata sulla carta di circolazione.

In particolare, nel corso dell’incontro, è stata posta l’attenzione sulla necessità di verificare, in sede congiunta, l’attualità dei dati concernenti il bacino di utenza e i mezzi resi disponibili, grazie anche al potenziamento delle corse aggiuntive, al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza dei trasporti.

Il Prefetto, nel richiamare l’ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto, con la quale sono state adottate le nuove “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel trasporto pubblico”, ha poi evidenziato l'esigenza che tutti i soggetti istituzionali compartecipi del sistema, rinnovino agli utenti le indicazioni già diramate affinché siano osservate tutte le “misure di sistema” quali le prescrizioni concernenti il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, l’attuazione delle necessarie misure igieniche e pongano in essere comportamenti che prevengano il rischio di contagio.

Con riferimento poi alle problematiche concernenti la possibilità che si determinino assembramenti in prossimità dei plessi scolastici e delle aree di sosta e ripartenza dei mezzi di trasporto, il Prefetto

ha assicurato la massima sensibilizzazione delle Forze dell’Ordine e dei sindaci, affinché, anche grazie al ricorso a forme di volontariato, possa essere assicurata la ripresa dell’anno scolastico in condizioni di massima sicurezza.

AI fine di monitorare l'andamento della situazione e di apportare eventuali correttivi al sistema, i presenti hanno convenuto sull’opportunità di aggiornare il confronto i primi venti giorni del mese di ottobre.