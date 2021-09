Manca l’acqua ai piedi del Monviso: chiusura anticipata per il Quintino Sella

Manca l’acqua. Anche in quota. Anche ai piedi del Monviso.

Ed è così che la stagione di apertura del Rifugio Quintino Sella, a 2640 metri di quota, sotto il Re di Pietra, durerà quest’anno meno di tre mesi.

Lunedì 13 settembre, infatti, sarà l’ultimo giorno di apertura della stagione 2021, che si era aperta lo scorso 19 giugno. A darne l’annuncio, i gestori, attraverso la pagina Facebook del Rifugio, che è di proprietà diretta della sede centrale del Club Alpino Italiano ed è amministrato dalla Sezione Cai Monviso di Saluzzo.

In annate normali, l’apertura del “Sella”, si protrae sino a fine settembre. In particolari condizioni meteo-climatiche anche al mese di ottobre. l’anno scorso, ad esempio, il rifugio ha chiuso i battenti il 27 settembre, due settimane dopo la chiusura di quest’anno. Questo anche perché il mese di settembre è sempre stato considerato il periodo migliore – sempre compatibilmente con le condizioni meteo – per l’ascesa ai 3841 metri del Monviso.

“Non ce ne vogliamo andare. – scrivono i gestori – Siamo stanchi ma innamorati di questo posto fantastico”. In passato era capitato di chiudere anticipatamente, ma il “problema” era “la neve arrivata a sorpresa”.

Quest’anno, la situazione è totalmente diversa: “Chiudiamo in anticipo perché siamo senz'acqua”.

La carenza idrica che quest’anno ha caratterizzato tutta la nostra provincia non è più solo una questione che attanaglia la pianura. È difficile pensare, guardando a monte, che l’acqua manchi anche ai piedi del Monviso.

Eppure, così è.

E al Rifugio Sella, le criticità legate alla mancanza d’acqua si articolano su due fronti. In primis, l’approvvigionamento idrico del rifugio. Ma, al tempo stesso, si deve fare i conti anche con l’impianto di produzione di energia idroelettrica.

Per poter funzionare, il “Sella” ha bisogno di energia, creata con una centralina posta poco più a valle del rifugio, che grazie alla caduta di acqua riesce a produrre corrente. Senza acqua, anche questo aspetto entra in crisi.

I gestori da settimane si trovano costretti a “convivere con l'insufficienza di acqua”. Una situazione di contingenza, che li ha portati a “trovare soluzioni e garantire i servizi base”.

“Le riserve invernali si sono esaurite ben presto. – si legge nel post sulla pagina del Rifugio – È con rammarico che chiudiamo la stagione. Un grazie caloroso a che ha calpestato i nostri sentieri.

Un grazie debordante alle persone che hanno lavorato con noi, con entusiasmo e generosità. Con il Re nel cuore e negli occhi, un saluto a tutto il popolo della montagna”.

Chi è stato in quota, racconta di un’estate “inquietante”, dal punto di vista idrico. Le immagini scattate in alta Valle ritraggono la cascata a valle del Lago Superiore (2300 metri), alimentata proprio dall’emissario del lago, con una portata ai minimi storici.

In un quadro critico, come confermano dal Sella, la carenza idrica ha portato ai primi problemi di alimentazione energetica del rifugio già a metà agosto. Quando, in condizioni normali, le prime difficoltà emergono più di un mese dopo, vale a dire oltre la metà di settembre.

Un esempio? Dover spegnere la lavastoviglie durante il servizio cena, per riuscire così ad alimentare l’illuminazione delle sale.

Di qui, la decisione di chiudere anticipatamente la stagione.

Poco distante dal “Sella”, al Rifugio Vitale Giacoletti, a 2741 metri di altitudine, la chiusura è prevista al 20 settembre, una settimana dopo il “Sella”. Qui, come ci conferma il gestore Andrea Sorbino, “si è abituati ad avere poca acqua”. E, a differenza del Quintino Sella, qui non ci sono centraline idroelettriche: l’energia viene prodotta con pannelli solari e con un generatore.

“Per il momento non abbiamo avuto grandi criticità – aggiunge il gestore – ma di certo la stagione è stata più complessa del solito, anche perché l’accumulo di neve dell’inverno-primavera si è rivelato molto più basso del normale”.

Il 22 giugno, infatti, sul piazzale del rifugio Giacoletti non c’era più neve, contro una media di due, tre metri nelle stagioni normali. Quest’anno, invece, la neve era già completamente fusa, prim’ancora di essere rimossa a mano dei gestori.

Un dato che sicuramente fa ben comprendere come possa poi essere evoluta la stagione estiva. Che, ad agosto, ha fatto registrare la totale assenza di precipitazioni.