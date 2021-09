Al carcere di Fossano presentato il Laboratorio di Trasformazione APpena Lavorata (VIDEO)

La vecchia falegnameria del carcere di Fossano diventa un laboratorio per preparare vasetti di sughi, conserve e confetture. È stato presentato questa mattina, giovedì 9 settembre, il Laboratorio di Trasformazione APpena Lavorata. Ci lavorano tre detenuti impiegati part-time che trasformano i prodotti della cooperativa Pensolato.

Soddisfatta la direttrice della casa di reclusione Assuntina Di Rienzo: “C’è stato un grande lavoro di squadra e ringrazio tutti. L'obiettivo era quello di utilizzare al meglio gli spazi dell'istituto. C'era voglia di fare un percorso di continuazione con la cascina Pensolato che collabora con noi già dal 2017. Ci abbiamo lavorato e poi l’anno scorso abbiamo avuto la possibilità di realizzare questo progetto iniziando a produrre dal primo di luglio. Ora ci lavorano tre detenuti, ma la nostra intenzione è di svilupparlo ulteriormente e aggiungere altre cooperative”.

Le mani dei detenuti sono state fondamentali perché proprio loro si sono occupati della ristrutturazione degli spazi. Ora il laboratorio è gestito dalla Cooperativa Perla Onlus di Savigliano. Fondamentale il lavoro di Rosanna De Giovanni, assistente volontaria che è stata molto importante per il progetto di agricoltura simbiotica che verrà sviluppato nel prossimo futuro. I prodotti utilizzati arrivano dal progetto Caritas “Pensolato” che vede altri nove detenuti lavorare la terra nella cascina omonima in frazione Sant’Antonio Baligio

“Quando si uniscono persone diverse tra loro che hanno avuto o hanno difficoltà nella vita si creano cose belle – ha commentato il direttore della Caritas diocesana Stefano Mana -. E nella cooperativa, lavorando i prodotti della terra e a contatto con la natura, tutti hanno avuto giovamento dal punto di vista umano. L’uomo è al centro e non il profitto. Noi coltiviamo capitale umano , curiamo le persone”.



Alla presentazione era presente anche il Provveditore regionale Rita Russo: “Per me oggi è un’emozione tornare qui, dopo essere stata direttrice nel 1997. Fu il mio promo incarico come direttrice. Quello che sono me lo ha dato Fossano. Siete un esempio di senso civico, qui non ho mai sentito il pregiudizio. Voi siete stati i primi a dare ai detenuti la possibilità di ricominciare e siete stati dei precursori in questo senso Spesso vediamo episodi che non fanno onore alla nostre strutture penitenziarie, ma voi siete una nicchia, una risorsa preziosa e siamo orgogliosi di voi”.



Il sindaco di Fossano Dario Tallone: “Questa è davvero una bellissima realtà. Grazia a Nino Mana e Dario Armando che hanno creduto in questo progetto Ringrazio tutti gli operatori di questa casa circondariale, non solo come amministrazione ma come Fossanese”.

Presenti alla giornata anche il senatore Giorgio Maria Bergesio, il presidente della Cassa di Risparmio di Fossano Antonio Miglio e il presidente della Fondazione CRF Gianfranco Mondino.

Nell'occasione è stata presentata la terza edizione di “Passi di riscatto”. La manifestazione si terrà domenica 26 settembre a Cascina Pensolato, in strada di Casalito 28, in frazione Sant'Antonio Baligio. Alle 8,45 ritrovo dal cortile del carcere per la presentazione della giornata e un momento conviviale di benvenuto. A seguire, chi lo desidera, può fare il cammino di 9 km fino a Cascina Pensolato sul percorso “Passi di riscatto” in forma individuale. Alle 12 si celebrerà la messa presso la cappella S.Maria del Pensolato. Alle 13,30 il pranzo in cascina in collaborazione con la Pro Loco di Fossano. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 23 settembre o fine esaurimento posti presso il punto vendita in via Sacco 5 o al numero di telefono whatsapp 351/1818612. La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto nelle normative anti-Covid.



“Abbiamo ideato 'Passi di Riscatto' che parte dal cortile interno del carcere proprio per enfatizzare l’ideale di questa camminata che purtroppo sarà in forma individuale a causa della pandemia – ha concluso Dario Armando, socio della cooperativa Pensolato -. Nell’occasione venderemo i pettorali della Strafossan con cui regaleremo un fiore in vaso. Abbiamo 3.500 fiori nella nostra serra!”