Quelle Marittime da non sottovalutare: "A volte si prende un pò alla leggera ciò che si va a fare" (VIDEO)

"Troppo coraggio finisce per provocare la morte" diceva il re delle Alpi Walter Bonatti, una delle figure più eminenti dell'alpinismo mondiale.

Secondo i dati forniti dal Soccorso Alpino Speleologico Piemontese, dal mese di giugno ad oggi , sulle nostre montagne sono cinque le persone decedute e 40 quelle soccorse dalla Delegazione Alpi Marittime (10 illesi, 16 codici verdi, 6 codici gialli, 3 codici rossi).

Fondamentale, dunque, trattare l'argomento della sicurezza in montagna. Ecco che abbiamo fatto un ragionamento insieme ad Andrea Cismondi, capostazione del Soccorso Alpino di Cuneo e alla Guida Alpina di Limone Piemonte Alessio Cerrina, per capire quali sono gli sbagli più comuni nell'affrontare un'escursione in montagna o una salita in vetta e come cercare di farle in sicurezza.

Le nostre interviste:

La XVI esima Delegazione Sasp (Soccorso Alpino Speleologico Piemonte) Alpi Marittime" è responsabile delle montagne in Provincia di Cuneo: Val Vermenangna, Valle Gesso, Valle Stura, Val Maira. Ne fanno parte le stazioni di Cuneo, Dronero, Limone Piemonte e Vinadio con i loro 87 volontari complessivi.