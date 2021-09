Saluzzo, da lunedì gli alunni delle elementari Pivano e Musso faranno lezione nell’ex Tribunale

Lunedi 13 settembre, la scuola riparte. A Saluzzo l’Istituto Comprensivo aprirà le aule per 1.987 bambini e ragazzi “Anche se al momento sono ancora in corso le iscrizioni e il numero può variare” annuncia la dirigente Leda Zocchi.

Gli allievi della elementare Musso cambieranno sede. E, sarà l’ex tribunale di Saluzzo, già trasformato in edificio scolastico lo scorso anno per accogliere al primo piano gli studenti delle 11 classi della Pivano a dare ospitalità alle classi della elementare di corso Piemonte.

Sono sei in tutto e portano a 17 le classi nel complesso degli ex uffici giudiziari di corso Roma, annuncia la dirigente. Sui due istituti scolastici sono in corso lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza.

Sistemazione e trasloco della “Musso” da parte del Comune, che avrà sede provvisoria al piano terreno dell’edificio, sono stati effettuati nell’estate e la consegna giunge in tempo per il primo giorno di scuola.

“In tempo record, oltre la sistemazione, il Comune ha trasferito nelle nuove aule tutto l’arredo, dalle cattedre ai banchi, alle Lim", continua la dirigente.

Per necessità logistiche legate al trasferimento, sempre dall’Amministrazione, è stato organizzato un servizio pasti per venire incontro alle famiglie che devono portare a scuola i bambini in un posto diverso dalla sede precedente e, meno vicina all’abitazione.

Nell’ex tribunale si farà lezione a circa 400 alunni delle due scuole.

L’immobile era chiuso dal 2012. Lo scorso anno il sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis era stato ricevuto in municipio dal sindaco Mauro Calderoni per la consegna delle chiavi dell’edificio, al fine di utilizzare gli oltre 6 mila metri quadri di stanze ed uffici che accoglievano giudici, funzionari, processi ed udienze per trasferire le aule.

La riapertura dell’ex Tribunale era bloccata da anni dalla presenza di alcuni mutui a carico del Ministero della Giustizia, situazione sbloccata a metà luglio dello scorso anno con il Decreto Rilancio che permetteva il riuso del palazzo, anche per scopi diversi da quello giudiziario, in particolare per consentire a scuole o uffici, superfici maggiori per garantire il distanziamento sociale. Come era avvenuto per la Pivano, inagibile per l'impossibilità di garantire il rispetto delle norme di sicurezza.

Mentre gli studenti delle due elementari citate si recheranno nella sede provvisoria, tutti gli altri prenderanno posto nei banchi della propria scuola: l’elementare Francesco Costa, la media Rosa Bianca (comprendente l’ex Bersezio ed ex Einaudi), le scuole dell’infanzia “Ilaria Alpi”, “Alessi” e di Cervignasco, la primaria Dalla Chiesa, il plesso di Pagno con la primaria e la scuola per l’infanzia, Manta con la primaria e la secondaria di 1°grado.