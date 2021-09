Striscioni CasaPound a Cuneo e Alba "per i combattenti afghani del Panjshir"

Sono comparsi anche a Cuneo ed Alba gli striscioni che il movimento politico di estrema destra CasaPound comunica di aver affisso in più di 100 città italiane per ricordare, a venti anni dal suo assassinio, Ahmad Shah Massoud, "l'eroe afghano che si era battuto per impedire l'invasione della sua terra da parte dell'Armata Rossa, poi delle milizie talebane e infine degli eserciti della Nato".



“Abbiamo voluto rendere in questo modo onore ai soldati del Panjshir che, raccolta l’eredità di Massoud, stanno combattendo contro le milizie talebane tra le montagne dell’Afghanistan", afferma CasaPound Italia in una nota.