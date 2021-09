A Roburent si inaugura la "via dei Cannoni", un percorso tra storia e natura sulle tracce della "Guerra delle Alpi"

La Granda riscopre la "via dei Cannoni": un percorso dall'importante valore storico e naturalistico che verrà inaugurato sabato 11 settembre e che permetterà a tutti di conoscere i luoghi teatro della "Guerra delle Alpi", dichiarata dalla Repubblica francese al Regno di Sardegna nel settembre del 1792 e conclusasi con l’armistizio di Cherasco nel 1796.

"Il progetto era stato iniziato diversi anni fa" - spiega il Sindaco di Roburent Giulia Negri - "e ora, finalmente, è stato completato e potrà essere riscoperto da tutti ed essere inserito nei percorsi cicloturistici. Sabato ci sarà l'inaugurazione e per l'occasione sono state organizzate tre diverse attività outdoor: escursione a piedi o in e-bike con accompagnatore fino al rifugio "Simonetti" alla Navonera, dove si terrà taglio del nastro e pranzo o, in alternativa ai percorsi escursionistici, si potrà visitare il Castello di Casotto con servizio navetta". Un percorso alla riscoperta della storia delle vallate monregalesi che mette in connessione territorio e natura, realizzato grazie al comune di Roburent e al prezioso contributo del GAL Mongioie, fruibile in diverse modalità, da sportivi e non.

"Per me è un orgoglio vedere finalmente portato a compimento questo progetto" - commenta Beppe Ballauri, Presidente del GAL Mongioie - "Un luogo importante per il territorio non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche storico. Era doveroso per il nostro patrimonio culturale e per le generazioni future colmare il vuoto che c'era attorno alla "Guerra delle Alpi", combattuta su queste montagne per bloccare l'avanzata francese. Non c'è futuro senza passato e sarebbe importante che questa parte di storia venisse riscoperta anche dalle scuole. La via dei Cannoni, inoltre, offre molto anche dal punto di vista ambientale: vi invito in particolare a visitarla in primavera quando si può ammirare la fioritura dei rododendri e, nella zona del "pianoro", vedere ancora i segni "a forma di 8" dove si trovavano le tende degli accampamenti militari".