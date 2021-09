A un anno dai fatti prende il via il processo per i turisti travolti sulla piazza di Monforte

Potrebbe aprirsi con un rinvio il processo a carico di Eraldo Dotto, l’autotrasportatore di Carrù che il 25 settembre 2020, alla guida di un suv Mercedes, piombò addosso a un gruppo di turisti fermi in piazza Umberto I a Monforte d’Alba.



L’incidente – si ricorderà – provocò la morte della 66enne torinese Fiorangela Ghiglio e il ferimento di altre quattro persone, tra le quali il 76enne compagno della donna, che rimase ricoverato per diversi giorni all’ospedale di Verduno.

Oltre a loro, nel sinistro vennero poi coinvolti un 60enne belga, anche lui medicato a Verduno, e una coppia di turisti tedeschi, entrambi 62enni, trasportati invece al "Santa Croce" di Cuneo.



In ospedale venne anche condotto lo stesso Dotto, nei confronti del quale venne accertata una presenza di alcol nel sangue superiore ai 0,5 grammi per litro, limite che il Codice della Strada prevede quale soglia massima per mettersi alla guida.



Da qui le diverse imputazioni a carico dell’autotrasportatore, che nelle ore successive alla tragedia era stato sottoposto agli arresti domiciliari, disposti nei suoi confronti dal sostituto presso la Procura della Repubblica di Asti Giorgio Nicola e convalidati dal Gip dello stesso Tribunale Francesca Di Naro, misura cautelare poi revocata nello scorso dicembre.



Da qui l’imputazione per omicidio stradale, lesioni gravi e gravissime contenuta nell’informazione di garanzia notificata al 42enne, ora chiamato a comparire nell’udienza preliminare programmata per martedì 14 settembre in Tribunale ad Asti, dove il Gup Giorgio Morando sarà chiamato a vagliare la richiesta di rinvio a giudizio depositata nei confronti dell’uomo dal pubblico ministero Gabriele Fiz.



Rappresentata dall’avvocato monregalese Alessandro Viglione, la difesa dell’uomo è determinata a chiedere un rinvio del procedimento, utile a consentire la definizione delle trattative sul risarcimento del danno intanto avviate tra le parti coinvolte nel sinistro – i familiari della donna, come anche i feriti, e l’assicurazione dell’investitore. Da qui la verosimile ipotesi di uno slittamento del processo, se la richiesta verrà accolta.