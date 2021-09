Bus Company potenzia il servizio per gli studenti con un autobus 18 metri

A partire da lunedì 13 settembre, con la ripresa delle scuole in presenza, STP mette a disposizione dei propri passeggeri un autobus snodato 18 metri allo scopo di garantire a tutti di viaggiare nel rispetto delle norme anticontagio che, si ricorda, prevedono una capienza massima a bordo mezzi dell’80%.

Mauro Mantelli, assessore ai trasporti della città di Cuneo, che questa mattina ha preso parte alla foto di rito davanti al bus di STP, rileva con soddisfazione l’impegno da parte di STP di incrementare la propria flotta con un bus che possa favorire il ritorno sui banchi degli studenti in totale sicurezza.

"Garantiremo come sempre - afferma Enrico Galleano Amministratore Delegato di STP – un monitoraggio continuo dei percorsi casa/scuola, in modo tale da poter intervenire prontamente nelle prime settimane con eventuali aggiustamenti.

In questo periodo particolarmente delicato sarà cura di STP assicurare, come e più di sempre, la massima attenzione e la più alta capacità di reazione alle esigenze richieste dall’utenza".

Si ricorda che tutti gli orari aggiornati sono raggiungibili sul sito https://grandabus.it/ alla sezione dedicata di Cuneo.

Per informazioni su percorsi, orari e titoli di viaggio è possibile recarsi nella biglietteria centrale del consorzio Grandabus in via Carlo Pascal, 7 a Cuneo, chiamare il numero 0171 – 30.16.17 oppure scrivere una mail a biglietteria.cuneo@grandabus.it