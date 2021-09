Finauto, l'innovativo sito che confronta le offerte della cessione del quinto per l'acquisto dell'auto

Nel corso degli anni il costo delle automobili è aumentato in modo progressivo. Tanto che oggi l’acquisto di una vettura è da ponderare con attenzione, considerando in molti casi l’eventualità di chiedere un piccolo finanziamento. Se non per coprire l’intera somma spesa, almeno una buona parte della stessa. Una tra le opzioni più interessanti oggi disponibile consiste nel chiedere un finanziamento con cessione del quinto per acquistare l’auto. In rete è possibile trovare un sito che consente di confrontare tutte le offerte disponibili. Una soluzione interessante per chi compra l’auto, ma anche per chi la vende.

Scegliere il finanziamento giusto

Trovare l’auto dei sogni, nuova o usata, è già un bel problema, cui si aggiunge quello di selezionare il finanziamento giusto, quello che fa spendere il meno possibile e permette di ottenere condizioni vantaggiose. Oggi è possibile fare un confronto della cessione del quinto di Finauto.eu ; il sito permette infatti di cercare tra le proposte disponibili in tutta Italia, tra quelle proposte dalle principali finanziarie e banche che operano nel nostro Paese. Prestiti che si ottengono rapidamente, direttamente online, firmando il contratto grazie ai sistemi di firma elettronica. Non solo, anche l’auto si può scegliere su questo sito, che propone i più interessanti annunci del web, tra auto nuove, usate o a km zero.

Anche per i concessionari

Il servizio offerto da finauto.eu è rivolto sia al cliente che al rivenditore. Consente infatti di pubblicare gli annunci, per poi offrire al potenziale acquirente una soluzione ottimale per il pagamento. Chi offre vetture di qualsiasi marca e tipologia trova così un partner ideale, che permette di rivolgersi a un ampio numero di potenziali clienti, oltre che di proporre loro una soluzione perfetta per il pagamento dell’auto. Una partnership di grande interesse per la piccola concessionaria di provincia, così come per la realtà più consolidata e ampia. Sul sito è possibile pubblicare annunci per auto usate o a km zero, proponendo i modelli che già sono disponibili nel parco macchine della singola concessionaria.

Come funziona la cessione del quinto

Si tratta di un tipo di finanziamento particolarmente vantaggioso per il debitore e per il creditore. Le banche sono particolarmente propense a concedere questo tipo di prestito, in quanto è lo stipendio, o la pensione, a fare da garanzia. Il rischio che la singola rata arrivi in ritardo o non sia pagata è molto basso, in quanto il debitore non ha possibilità di spendere la somma pattuita per il saldo delle rate. È infatti il datore di lavoro che si occupa di pagare la rata mensile, con una somma che non può superare il 20% dello stipendio netto medio mensile, il cosiddetto quinto. Solitamente le banche verificano la solvibilità dell’azienda per cui il debitore lavora, non è infatti necessario con questo tipo di finanziamento fare dei controlli sulla situazione creditizia del debitore stesso.

Quanto si può chiedere

I prestiti con cessione del quinto possono ammontare a cifre molto elevate, fino a un massimo di 85.000 euro. È vero però che il reale tetto massimo è correlato allo stipendio medio netto del singolo lavoratore, visto che il periodo di ammortamento non può essere superiore ai 10 anni. In sostanza maggiore è lo stipendio che si percepisce e maggiore sarà anche la cifra massima ottenibile con la cessione del quinto, e viceversa. Per fare un conto rapido di quanto si può chiedere si può calcolare il quinto dello stipendio, quindi il 20% di quanto si percepisce mensilmente, per poi moltiplicarlo per 110 (visto che si devono considerare anche spese e interessi). La somma ottenuta è più o meno quanto si può richiedere al massimo con un prestito con cessione del quinto. In linea generale questa somma sarà più che sufficiente ad acquistare un’auto usata o a km zero.

A chi è rivolto

Per poter ottenere un prestito con cessione del quinto è necessario essere dei lavoratori dipendenti, che percepiscono uno stipendio mensile. Lo possono richiedere anche i pensionati, perché la pensione è considerata alla stessa stregua di uno stipendio. Il contratto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, o in ogni caso deve essere più lungo del periodo di ammortamento del prestito richiesto. Per fare un esempio pratico, un dipendente che ha un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi può ottenere un prestito di questo genere, che dovrà essere restituito in 11 rate. Solitamente le banche sono molto ben disposte a concedere questo tipo di prestito, proponendo per altro interessi decisamente bassi. Sul sito Finauto.eu è possibile fare un confronto tra le diverse offerte disponibili, per poter trovare la rata più bassa possibile o la proposta che prevede minori spese fisse. Il confronto si effettua rapidamente, scegliendo l’auto dei sogni tra quelle proposte sul sito e compilando un semplice modulo.