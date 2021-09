"Tempi" di educazione finanziaria: Ghisolfi protagonista da manuale sui magazine

È tempo, anzi sono “Tempi” di educazione finanziaria. Il prestigioso magazine educativo e sociale, nella propria seguita versione on-line, ha pubblicato in data odierna una esaustiva e articolata intervista al banchiere scrittore Beppe Ghisolfi a firma di Daniele Barale.



Il Professor Ghisolfi, autentica “cattedra itinerante” secondo la definizione del Presidente dell’Abi Antonio Patuelli di cui è amico e stretto collaboratore, nella propria conversazione con l’intervistatore ripercorre le tappe salienti del proprio impegno educativo e divulgativo che data dalla metà degli anni Novanta.



Impegno che si trova condensato e valorizzato nei prodotti librari che il banchiere scrittore ha sviluppato nei 5 volumi scritti per l’editore Nino Aragno dal 2014 a oggi – Manuale, Banchieri, Lessico, Fondazioni bancarie e Visti da Vicino – e che si è ulteriormente sviluppato nella prefazione che Egli ha redatto per il libro in fase di riedizione, a cura dell’editrice Tracce per la meta, “Cattolici uniti per benedire un’Italia nuova” a cura di Ivano Tonoli e di Erminio Brambilla alti dirigenti di Confedes, in occasione dei 130 anni della Dottrina sociale della chiesa cattolica.



Al 1891 risale infatti la produzione letteraria che ha fondato le radici della moderna educazione finanziaria, che in origine era educazione al risparmio, quale strumento al servizio di una politica dei salari, dei redditi e della produttività necessaria balla creazione di un moderno ceto medio che fosse ascensore sociale per il miglioramento delle condizioni di benessere materiale e morale delle famiglie.