Vicoforte patria della bellezza: domenica la finale di Miss Universe Piemonte

Domenica 12 settembre conosceremo la Miss Universe Piemonte che ci rappresenterà alla selezione nazionale.

L’evento verrà presentato per il secondo anno a Vicoforte, presso il Caffè Portici nella centralissima Piazza Carlo Emanuele.

La kermesse sarà presentata da Mauro Bellisario, attore e comico.

La giuria sarà composta da Camilla Nata (presidente), giornalista RAI, Carlà Tomatis, artista, Paola Gula, scrittrice e critica enogastronomica, Maurizio Ippoliti, dirigente medico e Gianni Scarpace, giornalista di Provincia Granda.

Guest star della serata: i soprani Sabina Nata e Daniela Tessore.

E’ confermata la presenza della Miss in carica la Braidese Desiree D’Ali che porterà in scena alcuni balletti.

L’iniziativa è in regola con le disposizioni anti-Covid e pertanto si ricorda che per partecipare all’evento è necessario essere in possesso del Green pass o il tampone. E’ obbligatorio l’uso della mascherina.

Per meglio gestire gli accessi, si consiglia la prenotazione telefonica al numero 338-9786441.

Miss Universo Italia è un importante concorso di bellezza femminile che si tiene tutti gli anni in Italia dove la nostra provincia è sempre protagonista, il cui obiettivo è selezionare le rappresentanti nazionali per il concorso di Miss Universo.

Il concorso è stato istituito 16 anni fa e da allora ha sempre incrementato il proprio interesse tra gli addetti ai lavori e le giovani ragazze partecipanti.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni telefonare a Rosalia Grillante 338-9786441

