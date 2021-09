A Cherasco una domenica coi nostri amici a quattro zampe

Domenica 19 settembre, dalle 15 alle 19 presso l’Area Cani “Amici di zampa” del Comune di Cherasco ritorna la manifestazione a ingresso libero che vedrà protagonisti gli amici a quattro zampe e i loro compagni umani.



L’evento è alla sua 7ª edizione e anche per quest’anno sarà realizzato grazie al Comune di Cherasco in collaborazione con l’Associazione Recuperamiamoli Odv, che si occupa di recupero comportamentale di cani problematici all’interno dei canili e di interventi assistiti con Animali Iaa.



L’associazione fornirà ai partecipanti per tramite propri istruttori cinofili inscritti al Registro Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (Enci) consulenze gratuite ai binomi presenti, ma anche a tutti coloro che vogliono semplicemente avvicinarsi alla cinofilia.



A partire dalle ore 17 si svolgerà poi l’esposizione cinofila amatoriale che prevede 6 categorie: cane più simpatico; più anziano; più elegante; più giovane; più piccolo; più grande. I premi e i gadget per tutti i partecipanti verranno anche quest’anno offerti da Zoolandia Srl.



«Come ogni anno a settembre – dice l’assessore Elisa Bottero - vogliamo dedicare un pomeriggio ai nostri amici a quattro zampe all'interno dell'area comunale a loro riservata. Durante la manifestazione vedremo sgambettare e sfilare numerosi cani di ogni razza e misura accompagnati dai loro padroni. Inoltre ci sarà una novità. Quest'anno infatti, per la premiazione delle categorie, avremo una giuria d'eccezione: i bambini partecipanti al Pedibus di Cherasco. Credo che la realizzazione di questo evento ricordi l'importanza che dobbiamo dare ai nostri amici a quattro zampe che non ci fanno sentire mai soli e rallegrano le nostre giornate. Per questo voglio ringraziare l'associazione Recuperamiamoli, in particolare Samantha Tedeschi, che ha organizzato questo evento e gli sponsor che lo hanno reso possibile».



Per l'accesso alla manifestazione è necessario essere in possesso del green pass. Le iscrizioni all’esposizione cinofila amatoriale e le procedure di controllo del green pass si svolgeranno dalle 15 alle 16.30.