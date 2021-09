Al Caffè Letterario di Bra si legge ‘Il giardino dei Finzi Contini’ con il poeta Bernardo Negro

“Una delle forme più odiose di antisemitismo era appunto questa: lamentare che gli ebrei non fossero abbastanza come gli altri, e poi, viceversa, constatare la loro pressoché totale assimilazione all’ambiente circostante, lamentare che fossero tali e quali come gli altri, nemmeno un poco diversi dalla media comune”.





Giorgio Bassani raccontava il mondo che aveva vissuto, un mondo che era morto con la Seconda Guerra Mondiale, con lo sterminio nazista e le leggi razziali. Bassani raccontava quella Ferrara in cui aveva vissuto fino al 1943.

Il suo libro più famoso, ‘Il giardino dei Finzi Contini’ (Einaudi, 1962), è quello scelto da Bernardo Negro per il Caffè Letterario di Bra in un’epoca che ripropone gli orrori del genocidio, della violenza, della discriminazione razziale e di genere in tante parti del mondo.





Il romanzo pulsa della giovinezza dei suoi protagonisti, ebrei benestanti poco più che ventenni che vivono normali storie di amore e di amicizia, mentre si trovano gradualmente emarginati dalla società a causa delle leggi razziali; la tragedia dell’Olocausto incombe come un’ombra minacciosa, ma resta al di là delle mura del giardino.





Così Bernardo Negro: “Siamo tra le due guerre mondiali, quando si intrecciano sicurezze e delusioni di una famiglia dell’alta aristocrazia ebraica di Ferrara, i Finzi Contini. La famiglia è composta dal professor Ermanno, dalla moglie Olga e dai figli Micol ed Alberto. La storia ruota attorno ai due ragazzi e specialmente alla bellissima quanto delicatamente altera Micol. Attorno a loro un piccolo circolo del tennis, amici legati da ideali che vanno dalla spensieratezza al gusto consapevole della libertà. Tra di loro c’è l’io narrante, Giorgio, che si riconosce nello stesso Bassani. La sua è una famiglia ebraica della media borghesia e lui è innamorato dell’inarrivabile Micol, che invece lo considera l’amico del cuore con cui confidarsi, mantenendo l’obiettività che le stesse confidenze impongono. Il tempo scorre. Nel 1938 sono promulgate le leggi razziali con le aspre limitazioni che sappiamo. La Seconda Guerra Mondiale scoppia e con essa incrudeliscono le persecuzioni. Alberto, minato da tempo da un male ai polmoni, muore. Malnate, uno dei ragazzi del tennis, verrà inghiottito dalle furiose steppe di Russia. Nei rastrellamenti di Ferrara i Finzi Contini vengono sadicamente separati e seguiranno il destino di tante comunità ebraiche. Si salva Giorgio che racconterà la vicenda. Il romanzo ha uno stile amabilmente sobrio, più rivolto ai giorni lieti che a quelli tristi, quasi a rincuorare il lettore sul futuro”.