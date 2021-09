Borgo San Dalmazzo, in pieno svolgimento la festa patronale del Santuario di Monserrato

Ieri sera, mercoledì 8 settembre, con l’arrivo alle ore 18 della statua della Madonna alla cappella della frazione Beguda in Borgo San Dalmazzo si è dato il via ai giorni clou della festa patronale del Santuario di Monserrato.

Stessi orari anche questa sera (giovedì 9), giorno in cui la statua della Madonna lascerà la comunità di Beguda per raggiungere la Parrocchia di Gesù lavoratore.

La comunità di Gesù lavoratore accoglierà la statua alle ore 18 e alle ore 20.30 sarà recitato il Santo Rosario sul sagrato.

Anche quest’anno non saranno svolte le processioni ma sarà la statua della Madonna a raggiungere le Comunità di Borgo, il tutto per non creare assembramenti e garantire il massimo rispetto della normativa anti covid.

Il programma completo della festa è disponibile sulla pagina facebook del Santuario.