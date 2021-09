Bra, le celebrazioni in onore della Madonna dei Fiori hanno chiuso una festa dal sapore di rinascita (Foto)

La festa patronale della Madonna dei Fiori di Bra si conferma solennità religiosa che unisce. Una festa che ogni anno richiama un altissimo numero di fedeli, segno della grande devozione alla Patrona della città.





Ma la preghiera non si è fermata. Anzi. Nel cuore e nella mente dei braidesi è più forte che mai quel filo diretto di fede e amore per la eletta Patrona. Un rapporto che nel tempo si è rafforzato e che sottolinea i valori della memoria legata al culto della Vergine Maria alla quale è attribuita la salvezza della giovane Egidia Mathis e del piccolo che portava nel grembo: pruneto selvatico fiorito in pieno inverno e masnadieri messi in fuga da un raggio di luce accecante. Da allora è invocata la sua grandezza con lodi, canti e nell’arte dei mosaici di padre Rupnik, che ci ricordano la storia risalente al 29 dicembre 1336.