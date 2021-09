Il Centro Studi Beppe Fenoglio incontra le Associazioni culturali del territorio in vista dei 100 anni dalla nascita dello scrittore albese

Mancano sei mesi all’inizio delle celebrazioni per il Centenario della nascita di Beppe Fenoglio e il Centro Studi è sempre più impegnato per organizzare il grande appuntamento che coinvolgerà l’intero territorio nazionale dal prossimo 1° marzo 2022.



Sabato 18 settembre alle ore 10.30 il Centro Studi Beppe Fenoglio incontra le realtà locali impegnate nella promozione culturale. L’intento è quello di avviare una rete di proposte e collaborazioni tra Enti ed Associazioni culturali del territorio per arricchire il calendario del Centenario Fenogliano e dare voce a chi da sempre sente fortissimo l’affetto verso l’opera dello scrittore albese.

Il mercato di Alba, raccontato da Fenoglio, rappresenta da sempre un’occasione di incontro per tutto il territorio, ed è in questa tradizione che si inserisce l’appuntamento di sabato 18 settembre: saranno illustrate le modalità di presentazione delle iniziative che, per garantire l’aderenza alle finalità delle celebrazioni, verranno valutate dal Comitato Promotore composto da illustri accademici e letterati.



“Sono tantissimi i segnali che in questi mesi abbiamo ricevuto dal territorio – dichiara Bianca Roagna, direttrice del Centro Studi Beppe Fenoglio – Proprio mentre il Centro Studi, in costante dialogo con il Comitato Promotore, lavora a un intenso anno di celebrazioni per il centenario di Beppe Fenoglio, le associazioni e gli enti albesi propongono idee e iniziative che incarnano il grande amore e affetto nei confronti dello scrittore. Con questo incontro avremo l’occasione di arricchire il nostro programma con il contributo straordinario dei tanti che vivono il ricordo di Fenoglio come esperienza quotidiana.”



A rappresentanza del “Comitato Promotore per le celebrazioni del centenario di Beppe Fenoglio” saranno presenti Margherita Fenoglio, figlia dello scrittore e presidente del Comitato stesso.



E' necessaria la conferma della presenza con indicazione dell'Associazione o dell’Ente partecipante e del nome e cognome del delegato alla mail centenario@centrostudibeppefenoglio.it.



Nel rispetto delle norme sanitarie vigenti sarà necessario esibire il green pass all’ingresso.