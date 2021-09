Torna "Sport in piazza" a Savigliano

Sabato 11 settembre p.v. torna a Savigliano la manifestazione “Sport in piazza” ormai giunta alla 23^ edizione.

Numerose le associazioni sportive cittadine che hanno nuovamente aderito a questa giornata organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Savigliano.

“Sport in piazza” è un appuntamento atteso da grandi e piccini, un bel momento di condivisione che permette allo Sport saviglianese di presentarsi e, soprattutto, consente ai cittadini di entrare in contatto con le varie discipline, apprezzandone le svariate sfaccettature in un clima all’insegna del divertimento e della positività – spiega l’Assessore allo Sport Paolo Tesio – Dopo la manifestazione in “forma statica” dello scorso anno, questa edizione sarà nuovamente caratterizzata dalle esibizioni e dimostrazioni delle varie società sportive. Spero che questo sia veramente un momento di ripartenza, con l’augurio che la pratica sportiva non subisca più le interruzioni dovute alle restrizioni causate dal Covid.”

Sport in Piazza si svolgerà nel pomeriggio, nella centrale Piazza del Popolo, dove verranno collocati gli spazi aperti delle varie Associazioni Sportive che potranno presentarsi e far così conoscere meglio le diverse attività sportive ai ragazzi interessati.

L’avvio ufficiale della manifestazione è previsto verso le ore 15.00. Dopo una prima presentazione ed i saluti da parte dell’Amministrazione Comunale si darà ufficialmente il via alla manifestazione. Ogni realtà sportiva presente potrà presentare così la propria attività e le novità per la prossima stagione sportiva 2021/22.

Per ovvii motivi relativi all’osservanza delle numerose disposizioni attuative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19, sarà necessario osservare le regole del distanziamento sociale, evitando assembramenti presso i punti informativi delle società sportive e indossando l’apposita mascherina.