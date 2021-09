Al Dipartimento di Giurisprudenza di Cuneo presentata un’offerta formativa d’eccellenza

Il Dipartimento di Giurisprudenza presso la sede distaccata di Cuneo si conferma, anche per l’anno accademico 2021/2022, come polo di eccellenza in ambito giuridico proponendo un’offerta formativa e didattica di alto profilo.

Tre i corsi presentati: il corso di laurea a ciclo unico quinquennale in Giurisprudenza; il Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione Digitale (online); Corso di Laurea triennale in Diritto Agroalimentare (online).

Corso di Laurea a Ciclo Unico quinquennale in Giurisprudenza

Viene confermato anche per l’anno accademico 2021/2022 il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza della durata quinquennale (coordinatore il professor Luca Imarisio).

Il corso replicherà integralmente l’ordinamento didattico del corso di Laurea Magistrale tenuto presso la sede di Torino e sarà abilitante all’esercizio di tutte le professioni legali.

Sarà caratterizzato da una particolare attenzione alle problematiche giuridiche legate all’ambiente ed allo sviluppo sostenibile.

In aggiunta alla formazione giuridica di base verrà fornita un’adeguata preparazione al fine di formare il profilo di ‘giurista ambientale’.

E' in corso di perfezionamento e firma una convenzione tra l’Università e l’Ordine degli Avvocati di Cuneo volta a consentire lo svolgimento di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense in costanza dell’ultimo anno del Corso di Laurea in Giurisprudenza: trattasi di un’importante novità in grado di creare un forte, ed anticipato, legame tra lo studio teorico e quello che potrà rappresentare, nel proseguo della vita, uno degli sbocchi occupazionali più importanti e privilegiati.

Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione Digitale (online)

Si consolida e si caratterizza ulteriormente l’esperienza del Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione, nato come offerta didattica completamente a distanza ormai quasi vent’anni fa, che diventa dall’anno accademico 2021/2022.

Il corso (presidente la professoressa Manuela Consito) è teso a formare professionisti capaci di analizzare il sistema sociale e di gestire le organizzazioni complesse integrando competenze diverse – economiche, giuridiche, sociologiche, politico-istituzionali, organizzativo-gestionali – secondo una prospettiva multidisciplinare che intercetta i molti profili oggi richiesti dall’innovazione digitale in contesti istituzionali molteplici: pubblici, privati, sia for profit che del terzo settore, con una particolare attenzione allo sviluppo economico, sociale e civile del territorio di riferimento.

Con il superamento dell’esame di Stato e l’iscrizione all’albo dedicato i laureati e le laureate possono inoltre svolgere la libera professione di Consulente del lavoro.

Corso di Laurea triennale in Diritto Agroalimentare (online)

Ideato per assecondare una specificazione fortemente richiesta dal territorio, il Corso di Laurea in Diritto Agroalimentare (presidente la professoressa Maura Mattalia), di natura triennale, verrà erogato con una modalità integralmente ‘on line’ al fine di raggiungere l’intero territorio nazionale oltreché particolari cluster di studenti lavoratori.

Il corso ha l’obiettivo di formare una figura professionale giuridica intermedia in rapporto tanto alle esigenze di determinati settori produttivi (in particolare media e piccola impresa), quanto a quelle dell’ambito pubblico (Stato e Ministeri, enti pubblici, agenzie, ASL ecc.). Fornisce una solida preparazione relativa ai principali ambiti giuridici, correlata con l’apporto di alcune essenziali discipline di ambito agroalimentare (quali il diritto agrario, il diritto dell’ambiente, il diritto dei mercati agroalimentari, il diritto vitivinicolo).

I caratteri altamente specialistici del corso di laurea si coniugano bene anche per completare la formazione di coloro che desiderano acquisire una seconda laurea.

Sono in corso di organizzazione e svolgimento alcuni incontri con Ordini professionali ed Associazioni di categoria, al fine di creare utili sinergie tra l’attività universitaria ed il tessuto professionale e imprenditoriale del territorio cuneese anche con la prospettiva dell’organizzazione di stages formativi.