Cuneo: inaugurato il nuovo "Fillia", la scuola dell'infanzia del quartiere San Paolo (VIDEO)

Grande riscontro per l'inaugurazione della nuova scuola dell'infanzia "Fillia" di Cuneo, tenutasi oggi (giovedì 9 settembre) alle 16.30 in via Luigi Teresio Cavallo.

La nuova scuola del quartiere San Paolo - il primo istituto scolastico che si costruisce ex novo in città ormai da decenni, e a conti fatti la prima scuola della Cuneo post-pandemica - è stato presentato dalla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo di viale degli Angeli Donatella Platano, dagli assessori Mauro Mantelli e Franca Giordano e da Giuseppe Colucci del gruppo di progettisti Colucci&Partners.

Unanime la soddisfazione per la conclusione dei lavori e l'apertura della struttura che - come ha ricordato Mantelli - "rappresenta, per un politico, davvero un'occasione importante e da non perdere: un piccolo passo verso l'appianamento del debito che tutti noi conserviamo con le generazioni future".

"Siamo molto orgogliosi di poter finalmente aprire - ha sottolineato la Platano - . Con il Covid abbiamo avuto qualche rallentamento non previsto ma arriviamo all'inizio della scuola di lunedì 13 settembre con la struttura pronta per essere utilizzata: uno spazio bello, ampio, dove i bambini sicuramente staranno bene e potranno crescere in un contesto ricco di stimoli, nonostante le limitazioni alle attività didattiche dettate dalla pandemia. Ringrazio l'amministrazione, che ci ha dato quest'importante opportunità".

"Ringrazio chiunque abbia preso parte al progetto e in particolar modo l'amministrazione comunale per la disponibilità, anche economica, messa in campo. Non è cosa così comune ma è importantissimo che, nella realizzazione di una scuola, l'aspetto didattico e quello architettonico vadano di pari passo, e così è stato in questo caso" ha aggiunto Colucci.

L'evento, pubblico e aperto agli interessati, ha visto le insegnanti organizzare gruppi da 10 persone circa per un tour guidato dei locali interni (accessibili solo tramite presentazione del green pass).

La struttura - di 1000 metri quadrati coperti - è stata realizzata, internamente, con lo Xlam, ovvero strati incrociati di legno e in osservanza dei moderni principi di sostenibilità ambientale. Ospita un unico piano con soppalco e potrà accogliere sino a quattro sezioni.

Tre milioni di euro il costo, di cui 1,7 derivanti dal mutuo stipulato dal Comune con la Cassa depositi e prestiti.