Cecilia, da Peveragno a Samos a un anno dalla distruzione del campo profughi di Moria: "L'Europa non ha rispettato le promesse fatte"

“Un anno fa, nella notte tra l’8 e il 9 settembre il campo di Moria, il più grande campo profughi d’Europa, fu completamente distrutto da un incendio. Oltre alla grave emergenza umanitaria creatasi nelle settimane successive il fatto portò anche l’attenzione di cittadini, politici e media europei su una realtà ormai chiarissima: le politiche migratorie europee, e in particolare l’approccio hospot (grandi strutture ricettive) implementato in Grecia e in Italia a partire dal 2015, sono state un fallimento”.



A parlare è Cecilia Sanfelici – peveragnese d’origine - , ben ferrata sull’argomento profughi e migrazione: da tre mesi, infatti, vive a Samos, isola greca nel mare Egeo a meno di due chilometri dalla costa turca, per lavorare con Europe Must Act, un movimento di cittadini europei nato a marzo 2020 - dalla spinta di più di 100 ONG - mobilitatisi per aumentare la consapevolezza sulla situazione migratoria in Grecia e influenzare le politiche europee e greche in materia di migrazione e asilo.



Cecilia ha iniziato a collaborare con il movimento a ottobre dello scorso anno e ora, a distanza di quasi un anno, può considerarlo a tutti gli effetti il proprio lavoro.



“Il campo di Moria sull’isola di Lesbo ospitava prima dell’incendio più di 12.000 persone che, in una sola notte, rimasero senza rifugio, beni personali e soprattutto accesso a beni e servizi di base quali acqua potabile e cure mediche – prosegue Cecilia nel suo racconto del triste anniversario - . Per circa due settimane decine di migliaia di profughi trovarono “rifugio” lungo una strada, prima di essere trasferiti in un nuovo campo costruito sopra un ex poligono militare; non solo la zona era estremamente vicina al mare e dunque soggetta a inondazioni ma il terreno era anche contaminato dal piombo. In questo nuovo campo, chiamato ufficiosamente Moria 2.0, vivono attualmente quasi 4.000 persone, di cui la totalità in tende che ricevono elettricità solo in determinare ore del giorno e per brevi intervalli di tempo”.



La distruzione del campo di Moria ha portato, quindi, a un peggioramento costante delle condizioni dei profughi, accompagnato da proclami altisonanti dei vertici UE in merito alla realizzazione di campo profughi meglio attrezzati e più accoglienti: dalla notte dell’incendio l’espressione “no more Morias” è diventata celebre nella bolla delle persone interessate alla migrazione.



“Le promesse, però, non sono state mantenute. Ne sono un esempio il nuovo campo di Lesbo, la costruzione di muri di cemento attorno a numerosi campi sulla terraferma, e ancora l’utilizzo di strutture e tecnologie che rendono tali campi più simili a delle prigioni che a dei centri di accoglienza - aggiunge Cecilia - . Dal disastro di Moria le autorità europee e greche, purtroppo, non hanno imparato nulla. Le politiche basate sulla deterrenza e sull’isolamento (sociale e fisico) di richiedenti asilo e rifugiati hanno addirittura raggiunto un livello ulteriore, rappresentato dal nuovo campo che aprirà tra meno di due settimane a Samos”.



A dicembre 2020, infatti, Grecia e Commissione Europea hanno firmato un memorandum d’intesa per la costruzione di cinque nuovi campi sulle isole dell’Egeo che ospitano altrettanti hotspot: Lesbo, Samos, Kos, Lero e Chios. Campi chiusi, isolati dalle città e strettamente controllati, finanziati con 28,4 milioni di euro europei.



“A Samos esiste già l’hotspot, costruito per 650 persone e arrivato a ospitarne più di 8.000 fra il 2019 e il 2020, il numero di persone attuale è attorno alle 600 (se non meno) dopo il trasferimento di molte persone verso campi sulla terraferma e a causa dei numerosissimi e giornalieri respingimenti, una pratica illegale secondo il diritto greco, europeo e internazionale, per cui i rifugiati che tento di entrare in Grecia via mare vengono respinti verso la costa turca e abbandonati. Il nuovo campo sarà costruito a 8 chilometri dalla città di Samos, lontano da ogni servizio e centro abitato. Potrà accogliere un massimo di circa 3.000 persone, sarà circondato da una doppia recinzione con filo spinato e sarà un campo chiuso e controllato: l’accesso per le ONG, che svolgono un importante e necessario ruolo di monitoraggio del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali all’interno di tali strutture, sarà estremamente complicato”.



L’orizzonte, insomma, è tutto tranne che terso. Contando che, di mezzo, continuerà a esserci la pandemia da Covid-19 che già negli ultimi mesi ha modificato profondamente la vita e i rapporti all’interno dei campi: “Le difficoltà sono aumentate in maniera esponenziale – ci dice ancora Cecilia - . Anche le più basiche raccomandazioni in tempi di Covid, quale lavarsi le mani a lungo e frequentemente, risultano estremamente difficili all’interno di un campo: l’accesso alle cure mediche è stato ulteriormente ristretto, poi, mentre le zone atte alla quarantena sono luoghi non sicuri per le persone che vi soggiornano. Uno degli effetti più gravi della pandemia è stato il protrarsi delle restrizioni agli spostamenti, che continuano a essere obbligatorie per i residenti di molti campi nonostante il resto della popolazione non vi sia sottoposto; ad esempio i residenti del nuovo campo a Lesbo possono tuttora uscire solo per quattro ore a settimana, fatta eccezione per le emergenze e gli appuntamenti medici o legali. È chiaro come la pandemia sia risultata un’ottima scusa per il governo greco per restringere ulteriormente i diritti e le libertà delle persone migranti”.



“Nella mia attività vera e propria le difficoltà maggiori consistono sicuramente nel lavorare e vivere in un contesto in continua e rapida evoluzione, ma ancor di più nel fatto di vivere in un ambiente dove gravi violazioni dei diritti umani avvengono quasi sotto i nostri occhi su base giornaliera – conclude Cecilia - . Quando sono qui gli amici, la famiglia e le montagne sono quel che più manca ma mentirei se dicessi che, quanto torno nel cuneese, la Grecia sparisce: il cibo e soprattutto l’ospitalità delle persone comuni, lì, sono impareggiabili”.