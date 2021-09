Il fossanese Daniel Altare (Team Sanetti Sport) vince la preserale di Villarboit

Il fossanese Daniel Altare (Team Sanetti Sport) ha vinto nella giornata di ieri, mercoledì 8 settembre, la preserale di Villarboit in provincia di Vercelli.



Un sessantina i corridori al via nella competizione organizzata dalla Asd Bike Team a Ruota Libera. Un percorso ad anello di 11 km da ripetere 6 volte per un totale di 66 km.

Per Altare si tratta della seconda vittoria dell'anno dopo mesi di digiuno.

"Il livello di partecipanti - commenta Altare - era molto alto, ma son riuscito dopo i 64 km di gara a regolare il gruppo in volata essendo io un velocista."