La Bosca San Bernardo Cuneo a cena con i supporter biancorossi (VIDEO)

Ieri sera, mercoledì 8 settembre, la Bosca S.Bernardo Cuneo è stata ospite dell’Open Baladin Cuneo, che anche in questa stagione sosterrà la società di via Bassignano, per una serata informale di incontro con i tifosi cuneesi, capeggiati dai calorosi Crazy Cats.

Gino Primasso, direttore sportivo: “Bellissima serata a Cuneo. Sono quattro settimane che le ragazze lavorano duramente. Stare qui tutti insieme con i tifosi e i giornalisti è il compimento di tutto il lavoro che facciamo durante l'estate”.

Ai nostri microfoni anche la schiacciatrice Alice Degradi, infortunata nella passata stagione: “È una stagione importante, non vedo l'ora di tornare in campo. Ho tanti obiettivi personali e di squadra. ”

Federica Squarcini, centrale, uno dei volti nuovi della squadra: “La città mi piace molto, mi trovo molto bene anche con le compagne. Sono contenta di incontrare i tifosi stasera e di giocare con il pubblico nel palazzetto perchè il pubblico è un giocatore in più. Cuneo è molto seguita, i tifosi sono molto affiatati. La squadra è un ottimo mix tra gioventù ed esperienza”.