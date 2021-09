Agricoltura, Bergesio (Lega): “Bene 134 milioni di euro in più su polizze agevolate. Indispensabili maggior prevenzione e aiuti diretti!”

“Il nuovo stanziamento di 134 milioni di euro supplementari per finanziare il regime di aiuto a sostegno delle polizze agevolate in agricoltura è un’ottima notizia per le aziende del settore alle prese con eventi climatici estremi e conseguenze della pandemia”.

Lo afferma il Senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega Salvini Premier in Commissione Agricoltura commentando il decreto approvato dal Ministero delle Politiche Agricole il 20 luglio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre.





Lo stanziamento supplementare è destinato a finanziare le polizze agevolate e i fondi di mutualizzazione per la campagna di copertura rischi per il 2020.





“Grazie a questa operazione – spiega Bergesio – la dotazione complessiva disponibile per l’annualità 2020 a favore del sistema di gestione del rischio sale a 320 milioni di euro, dei quali 144 di origine europea ed il resto sotto forma di co-finanziamento nazionale”.

Il decreto contiene anche un’altra novità: la decisione di portare al 70% l’aliquota di aiuto a favore degli agricoltori che sottoscrivono polizze standard a copertura di almeno due rischi, mentre per quelle bi-rischio il contributo copre al massimo il 65% della spesa ammessa a contributo (in precedenza le aliquote massime erano rispettivamente fissate al 40 e 37%).





Il Senatore Bergesio sottolinea infine: “I cambiamenti climatici stanno mettendo in ginocchio molte aziende agricole. Sono innumerevoli i danni provocati da gelate, grandinate, nubifragi e siccità! Bene questo intervento ma occorre per il futuro prevenire e tutelare da subito le produzioni agricole con programmazione di fondi e strumenti innovativi, e aiuti diretti semplificati”.