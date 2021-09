A Cuneo riapre Zara dopo un mese di lavori: code all'ingresso per uno dei negozi più amati della città [FOTO]

Alle 9.30 spaccate di oggi 6 settembre ha riaperto Zara, dopo un mese di chiusura per lavori di ristrutturazione e rifacimento dei locali.

Nelle ultime settimane hanno lavorato decine di operai, alcuni provenienti dalla Spagna, dove ha sede l'azienda, per rinnovare i tre piani del negozio del centro storico.

In coda in attesa di entrare già molte persone, curiose di vedere le novità di uno dei negozi più amati della città. Nessun intervento sulla facciata del palazzo, mai interessata da alcun lavoro, al contrario di tutti gli altri edifici di via Roma.