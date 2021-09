Agente e rappresentante di commercio: un corso per l'esercizio della professione

L'attività dell’agente e rappresentante di commercio è disciplinata dalla legge 204/1985 e dalle successive modifiche e integrazioni. Dall’8 maggio 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 59/2010 che ha soppresso il precedente Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio tenuto dalla Camera di commercio, lasciando però inalterati i requisiti per l’esercizio dell’attività.

Per iniziare l'attività di agente o sub agente o rappresentante di commercio è pertanto necessario presentare, in allegato alla modulistica del registro imprese, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) corredata dalle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali prescritti dalla normativa.

ll corso si propone la preparazione all’esame camerale per l’esercizio della professione.

Clicca qui per maggiori informazioni sul corso.

Materie:

· Nozioni di diritto commerciale

· Nozioni di legislazione tributaria

· Disciplina legislativa e contrattuale

· Marketing

· Organizzazione e tecniche di vendita

· Tutela previdenziale e assistenziale

· Normativa e gestione economico-amministrativa

Durata: 94 ore

Periodo: ottobre - dicembre

Orario: dalle 18.00 alle 22.00

Per maggiori informazioni inviare una e-mail a: info@ascomforma.it oppure telefonare al 377-0804976

Sito internet www.ascomforma.it