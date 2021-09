Cuneo: in arrivo sei nuove colonnine per la ricarica gratuita delle bici elettriche

Sono dislocate in sei diversi luoghi nevralgici della città le sei nuove colonnine per la ricarica delle biciclette elettriche, gratuitamente a disposizione di tutti, con un semplice clic.



Il servizio, messo a disposizione dal Comune di Cuneo, è gratis e semplice da usare: è sufficiente infatti scaricare sul proprio smartphone l’app D-Mobility App di Duferco Energia disponibile per Android e iOS e iscriversi. Dopo la registrazione bisogna attivare il servizio E-bike e accettare termini e condizioni di utilizzo (durante la registrazione sulla APP Duferco verrà richiesto l’inserimento di un metodo di pagamento, ma essendo la ricarica e-Bike gratuita è possibile semplicemente saltare questo passaggio e procedere).



La ricarica si può poi attivare in due modi o ricercando l'infrastruttura desiderata nella mappa della D-Mobility App e, verificata la disponibilità, attivare la ricarica o scannerizzando con l’app il QR code che si trova sulla presa. È inoltre possibile attivare la ricarica anche tramite una E-Mobility Card di Duferco Energia, qualora se ne sia in possesso, passandola sul lettore RFID presente sulla colonnina.



La procedura da seguire è comunque riportata anche sulle colonnine stesse.



I punti della città in cui sarà possibile ricaricare gratuitamente le proprie biciclette elettriche sono: l’ex Piazza Foro Boario, di fronte all’ATL, l’area a fianco del sagrato del Santuario degli Angeli, il Parco della Resistenza, il cortile della Biblioteca Civica in via Cacciatori delle Alpi, Largo Audiffredi e il cortile del Municipio in via Roma 28. In totale ventiquattro punti di ricarica, quattro per ciascuna colonnina.



Installate e finanziate grazie alle risorse del Bando Periferie, saranno gestite per i prossimi 8 anni dall’azienda genovese Duferco Energia che si è aggiudicata il bando pubblicato dal Comune di Cuneo, che prevedeva appunto l’installazione e la gestione sul territorio comunale di queste 6 colonnine e ulteriori 6 stazioni di ricarica per auto elettriche (già realizzate e funzionanti).



“Un ulteriore tassello che si aggiunge alle politiche fino ad oggi avviate dall’Amministrazione Comunale nell’ambito della promozione di una mobilità più sostenibile – commenta l’Assessore alla Mobilità Davide Dalmasso - . Auspichiamo possano essere un ulteriore incentivo all’utilizzo di metodi di spostamento più attenti all’ambiente e alla tutela della salute dei cittadini e che possano migliorare la qualità della vita nella nostra città”.



Per informazioni relative alle modalità di utilizzo delle colonnine di ricarica, sia delle e-bike che delle auto, è possibile fare riferimento al sito https://dufercoenergia.com/ e o alla D-Mobility App di Duferco Energia.



Per supporto in fase di ricarica si può contattare il customer care Mobility Duferco Energia al numero verde 800 92 22 00 attivo 24/7.