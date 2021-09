La statua della Madonna della Medaglia Miracolosa in pellegrinaggio nel monregalese

La statua della Madonna della Medaglia Miracolosa prosegue il suo pellegrinaggio in Italia, iniziato con la benedizione di Papa Francesco lo scorso 11 novembre 2020, in occasione del 190° anniversario dalle apparizioni a Santa Caterina Labouré, novizia del del convento delle figlie della carità di San Vincenzo de' Paoli che, nel 1830 a Parigi, fu testimone di alcune apparizioni mariane che portarono al conio della "medaglia miracolosa", come segno di amore e protezione.

Da inizio settembre il pellegrinaggio, iniziativa promossa dai Missionari Vincenziani d'Italia e Famglia Vincenziana, sta facendo tappa in Piemonte e da alcuni giorni sta nel monregalese.