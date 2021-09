L’aeroporto di Levaldigi vola oltre l’80 per cento di passeggeri in più

Pur nelle molte incertezze - tra pandemia, green pass e tamponi last minute - per lo scalo cuneese, è stata un’estate ricca di voli, che ben predispone ad un autunno ancora migliore.

“Nonostante le ovvie difficoltà date dal periodo che stiamo vivendo - precisa il direttore generale dell’aeroporto Cuneo Langhe ed Alpi del Mare, Anna Milanese - è stata un’estate dai numeri importanti, con un incremento dei passeggeri dell’80 per cento rispetto al 2019”.

Naturalmente le rotte più gettonate sono state quelle per i luoghi tipici delle vacanze, complice anche la riscoperta delle mete nazionali: Bari, Palermo e Cagliari.

“Finito il periodo estivo, i voli per Bari e Palermo proseguiranno - sottolinea il direttore Milanese - e naturalmente speriamo di incrementare le rotte per altre destinazioni. In questi mesi abbiamo avuto una risposta molto positiva da parte dei viaggiatori, tutti muniti di green pass, anche prima che entrasse in vigore l’obbligatorietà”.

Ridimensionati, invece i voli privati, sui quali lo scalo della Granda puntava molto. “In effetti non abbiamo avuto la richiesta che ci attendavamo visto il trend del periodo precedente - conclude il direttore generale - ma sono molti i fattori che hanno inciso, dato che questo tipo di richiesta viene fatto soprattutto per i voli a lungo raggio e in questo periodo di pandemia si è fermato tutto o comunque ha avuto un brusco rallentamento. Siamo però positivi per i prossimi mesi, dato che, come ci confermano le prenotazioni ai tour operator, stanno riprendendo anche i voli verso gli Stati Uniti e la Russia, che sono le due destinazioni che ci coinvolgono maggiormente”.