L’Associazione “Octavia – Terre di Mezzo” ha un nuovo statuto

“Non sempre il silenzio e la lontananza dai riflettori mediatici è cosa non buona”.

A sostenerlo, l’Associazione Octavia – Terre di Mezzo” che, in una nota stampa, rimarca come all’interno del sodalizio, che raggruppa quindici Comuni (Cardè, Casalgrasso, Cavallerleone, Faule, Manta, Moretta, Murello, Polonghera, Revello, Ruffia, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco), ci sia stato “un periodo di riflessione e studio”.

Il risultato? Un nuovo statuto, già approvato. “La base per il futuro e razionale proseguo di ogni associazione o Ente”. “Certamente non è stato semplice far collimare le esigenze di tutti, ma il legame forte verso il proprio territorio e l’amore per le proprie tradizione e la propria storia hanno fatto sì che si raggiungesse una linea comune”.

Il nuovo documento porta numerose novità nell’organigramma dell’Associazione e ne aggiorna anche il nome in Associazione Octavia – Terre di Mezzo. “Cresce, sempre più, la volontà di restituire ai cittadini cultura e tradizioni del territorio ‘di mezzo’ tra le Alpi, le Langhe e la Pianura”.

Per “aprire l’Associazione anche a esperti e studiosi esterni alla compagine sociale, con esperienza in diversi settori” viene creato, da un lato, un Comitato scientifico e, dall’altro, un Comitato politico, “proprio per far si che tutti gli abitanti delle Terre di Mezzo possano riconoscersi nell’Associazione stessa”.

Introdotta anche, nel nuovo statuto. la figura del direttore, che avrà il compito di “guidare le scelte dei sindaci” e, con il supporto dei due comitati, “di elaborare il progetto culturale e di gestione dell’Associazione”.

Andranno a In supporto alle scelte culturali del direttore, sono stati dunque nominati, all’interno del Comitato Scientifico, Pier Giuseppe Banchio di Polonghera, Luisa Ghione di Torre San Giorgio, Alessandro Tonietta di Villafalletto, Andrea Righetti di Revello ed Enrico Bellino di Scarnafigi.

Nel Comitato c’era anche Mario Guasti, uno dei padri fondatori dell’Associazione. La sua improvvisa scomparsa “ha scosso tutti noi – spiegano da Octavia – e ci ha fatto riflettere, ma nello stesso tempo ci ha spinti a proseguire nel cammino da lui tracciato”.

Nel Comitato politico, invece, sono stati eletti Giovanni Gatti, sindaco di Moretta, Daniele Mattio, sindaco di Revello e Daniela Costamagna, sindaco di Vottignasco.

Riconfermati, poi, all’interno del Comitato di indirizzo dell’Associazione, Riccardo Ghigo, sindaco di Scarnafigi e presidente dell’associazione, Matteo Morena sindaco di Cardè e vicepresidente, Fabrizio Milla, sindaco di Murello e delegato ai rapporti con la segreteria, Gian Maria Bosco, sindaco di Polonghera e Giuseppe Sarcinelli, sindaco di Villafalletto.

Adesso l’Associazione è strutturata e già si pensa ad un nuovo sistema di programmazione fatto di realtà concrete e mirate dove al centro di tutto non c’è il singolo o il desiderio di apparire ma un vero desiderio di lavorare dal basso per una nuova crescita sociale, turistica del territorio partendo dalle sue radici storiche e culturali.