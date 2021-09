Lieve risalita di ricoveri e contagi sul territorio di Langhe e Roero

Contagi in lieve crescita, mentre si registra un lieve l’incremento dei ricoveri Covid all’ospedale di Verduno.

E’ quanto si evince passando in rassegna i dati degli ultimi aggiornamenti sulla diffusione della pandemia sul territorio di Langhe e Roero, comunicati nella giornata di oggi dai Comuni di Alba e Bra, come dall’Asl Cn2.





AD ALBA 49 CASI

Sul primo fronte sono 49 i casi di residenti albesi attualmente positivi al Coronavirus, contro i 41 di sette giorni fa. Di questi due risultano ricoverati.

I decessi da inizio pandemia sono 72, dato stabile da mesi. I guariti da inizio pandemia sono 1.371 (+3).





BRA SI FERMA A 39

A ieri, giovedì 9 settembre, erano 39 i domiciliati a Bra positivi (anche qui abbiamo 2 residenti ricoverati a Verduno). “Il dato è in lieve incremento rispetto alla scorsa settimana (quando erano 30 i positivi braidesi), con un’età media che si attesta nella fascia 40-50 anni", sottolinea il sindaco Gianni Fogliato.





RICOVERI A QUOTA 11

Dall’azienda sanitaria arriva invece il conto dei ricoveri.

I pazienti positivi al Covid accolti al "Michele e Pietro Ferrero" erano 8 ieri (giovedì 9 settembre) e sono saliti a 11 nella giornata di oggi (venerdì 10), contro i nessuno di poco meno di un mese fa, 13 agosto (sono invece 159 ricoveri ordinari). Una persona è in terapia intensiva.



"Possiamo parlare di una situazione ancora sostanzialmente stabile – conferma il direttore generale dell’azienda sanitaria Massimo Veglio –. Abbiamo alcuni ingressi, ma anche dimissioni. In genere non si tratta di pazienti gravi, anche se rispetto alle scorse settimane si registra una persona in rianimazione e tre in sub-intensiva, e tra questi ultimi una persona di 37 anni".



L’APPELLO DEL DIRETTORE GENERALE

"Il dato che accomuna i ricoveri effettuati da metà agosto a questa parte – continua Veglio – è che sono tutte persone non vaccinate. Solo in un paio di casi si tratta di persone che hanno fatto una dose, senza ultimare il ciclo completo. Un’ulteriore riprova, ce ne fosse il bisogno, di quanto sia importante la vaccinazione. Per cui ancora una volta invitiamo tutti coloro che possono farlo ad approfittare di questa grande opportunità. Abbiamo diverse iniziative, come le sedute straordinarie di sabato e domenica nel centro di Alba in occasione di 'Corri sotto Torri', gli open day al centro vaccinale Aca, l’accesso diretto in ospedale, dove fino al 17 settembre sarà possibile vaccinarsi tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.30. E’ davvero importante approfittarne e spero che ne lo facciano ancora gli studenti, che lunedì ritornano a scuola".



ARRIVA LA TERZA DOSE