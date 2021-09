Neive, una rievocazione storica per il benvenuto agli ospiti Usa

E’ con una rievocazione storica medievale che Neive, centro langarolo inserito nella rete dei Borghi più belli d’Italia, si è preparato ad accogliere una delegazione americana in arrivo oggi in paese sotto la guida di Rosa Maria Musco.



Il centro storico si animerà di figuranti in costume, sbandieratori e musici per un salto indietro nel tempo. Non mancheranno i momenti conviviali per far conoscere agli ospiti i vini, i prodotti della terra e la cucina del nostro territorio.



Rosa Maria Musco è membro onorario dell’associazione che raggruppa gli agenti di viaggio e gli operatori turistici dell’area di New York (Asta Ny Chapter). Farà parte della delegazione anche Dean Fenton, ministro del Turismo per gli Usa delle isole caraibiche Antigua e Barbuda.



"Grazie alla sua presenza e attraverso la realtà de I Borghi più Belli d'Italia – si fa sapere dall’ufficio turistico del centro langarolo – saremo noi stessi testimoni di bellezza, di cultura e di tradizioni in contesti architettonici e naturalistici che esaltano un’unicità al di là di tempo e mode. Un’occasione unica per far conoscere Neive oltremanica".