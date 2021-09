Porte aperte al canile rifugio di Cuneo

Porte aperte al Canile di Cuneo, rifugio municipale. Non è mai accaduto prima. L'occasione giusta per conoscere una bella realtà e magari per adottare un amico a 4 zampe.

Appuntamento sabato 11 settembre in via Torino 78: il mattino dalle 10 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 14 alle 18. Ci sarà la possibilità di fare una visita guidata in canile con intrattenimento per i più piccoli e un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

L'evento ha il patrocinio dell'Amministrazione comunale.

La giornata, si svilupperà ín uno scenario interno al canile, in cui si esporranno le varie realtà in cui lo stesso diventa strumento di accoglienza e gestione di queste creature abbandonate o vaganti.

I volontari della L.I.D.A. (Lega Italiana Diritti degli Animali) che gestiscono la struttura, saranno felici di accogliervi , guidandovi all'interno del Canile e del Rifugio, fornendovi tutte le notizie sugli ospiti, dandovi spiegazioni sul funzionamento della struttura e tutta la prassi per le adozioni dei cani.

Lo stesso per quanto riguarda la segnalazione agli organi preposti per la cattura/ritiro di un cane, randagio, vagante.

Tutte notizie che la maggior parte dei cittadini non conosce in dettaglio.

I canili/rifugio devono essere un mezzo di transito in attesa di buone adozioni.

Per informazioni chiamare il numero 0171/444892