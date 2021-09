Sale a 75 il conto dei sanitari "no vax" sospesi dall’Asl di Langhe e Roero

Cresce il conto degli operatori sanitari di Langhe e Roero per i quali l’Asl Cn2 ha disposto la sospensione dall’attività per la mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale.



La misura è quella prevista dal decreto legge 44/2021 del Governo Draghi, che prevede in capo alle Asl l’obbligo di sollevare temporaneamente dall’incarico coloro i quali, in mancanza di un giustificato motivo, non abbiano ancora provveduto alla vaccinazione contro il Covid-19.



Un provvedimento che, come ormai noto, interessa non soltanto medici e infermieri, ma un’ampia platea di professionisti operanti in numerose specialità (farmacisti, operatori delle parafarmacie, veterinari, fisioterapisti, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, tecnici di ambulatorio, addetti delle case di cura e delle Rsa, etc.) presso realtà sanitarie e socio-assistenziali del settore pubblico e privato.



Strutture che peraltro non necessariamente si trovano sul nostro territorio, visto che ogni Asl procede in realtà nei confronti dei propri assistiti.



Il numero dei procedimenti sinora adottati dalla Cn2 parla finora (il dato è aggiornato a ieri, giovedì 9 settembre) di 75 professionisti che, risultati vani i primi due richiami, sono stati sospesi sino alla data del prossimo 31 dicembre.



Solamente in 7 casi si tratta però di dipendenti diretti della Cn2, che pertanto sono stati sollevati dall’incarico e dalla relativa retribuzione, non essendosi potuto procedere in alcun caso a un cambio di mansione in una funzione non a contatto col pubblico.



Nel rispetto delle norme sulla riservatezza l’azienda sanitaria preferisce non specificare le mansioni degli interessati, ma conferma che, almeno per il momento (non si esclude infatti l’eventualità di medici residenti in altre zone), non si segnalano sul territorio casi di sospensione nei confronti di medici di medicina generale o di pediatri di libera scelta.