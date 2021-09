Tari 2021, a Saluzzo in arrivo le bollette scontate con la manovra comunale

Sono in corso di spedizione gli avvisi di pagamento della Tari - Tassa rifiuti per l'anno 2021.



Le bollette in arrivo nelle buche di tutta la città saranno ridotte rispetto al passato, grazie alla manovra da oltre 1 milione 300 mila euro di supporto a famiglie ed attività saluzzesi per la ripresa post-Covid, approvata a luglio dal Consiglio comunale. Gli sconti sulla Tari sono una delle misure adottate dall’Amministrazione civica per ridurre le spese a carico dei cittadini.



Il pagamento della Tari dovrà essere effettuato in due rate: la prima entro il 30 settembre e la seconda entro il 16 dicembre, utilizzando i modelli F24 allegati. Può essere anche effettuato in

unica soluzione entro il 30 settembre.



Gli importi sono stati determinati sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta comunale (deliberazione n. 28 del 30.6.2021) e tenendo conto, appunto, delle riduzioni ed esenzioni stabilite dalla Giunta stessa nell'ambito della rilevante manovra post Coronvirus.



In particolare sono state applicate le seguenti agevolazioni:



- Esenzione dal pagamento della Tari dovuta dalle attività economiche e produttive per tutto il

periodo di totale o parziale sospensione dell’attività;



- Esenzione dal pagamento della Tari dovuta per i dehors per tutto il 2021, comprese le

maggiori o nuove superfici aperte per gli arredi esterni dei dehors degli esercizi di somministrazione

alimenti e bevande ed eventuali occupazioni con strutture mobili per la somministrazione;



- Riduzione dell'11% dell'importo annuale dovuto a titolo di quota variabile da tutte le utenze

non domestiche;



- Riduzione del 9% dell'importo annuale dovuto per le abitazioni a titolo di quota variabile da

tutte le utenze domestiche;



- Riduzione del 50% dell’importo dovuto per le abitazioni e relative pertinenze utilizzate da nuclei familiari che hanno prodotto all’ufficio tributi, entro il 30.6.2021, l’attestazione

dell’Indicatore della Situazione economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari ad € 12.000,00.



Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'Ufficio Tributi del municipiosito in via Macallè 9 (piano terreno) nei seguenti giorni e orari:



LUNEDI' - GIOVEDI' e VENERDI' dalle 9 alle 12.30; MARTEDI' dalle 9 alle 12.30 e dalle 14,30 alle 16.30;

MERCOLEDI' dalle 9 alle14.



In relazione all'emergenza sanitaria per l'accesso agli uffici è consigliata la richiesta di appuntamento al numero telefonico 0175 211323-381-387.

E-mail: tributi@comune.saluzzo.cn.it