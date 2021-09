Cuneo, un nuovo locale al posto del pub di Basse Sant'Anna, i residenti: "Un bel segnale per contrastare il degrado dell'area"

Non solo l'area della stazione ferroviaria di Cuneo.

C'è un'altra zona della città, a vocazione residenziale ma anche naturalistica, dove i residenti, da tempo, lamentano situazioni di degrado e abbandono.

Parliamo delle Basse Sant'Anna, area del parco fluviale lato Stura, dove vivono molte famiglie.

Le potenzialità sono tante: il verde, un parco giochi per bambini, rinnovato da poco, percorsi ciclabili, una parete di arrampicata artificiale, un campo da beach volley e un'area per picnic.

Qui svolge le sue attività la società Cuneo Canoa. E qui, fino ad un anno fa, c'era il Troll, un pub molto apprezzato e frequantato. Musica, serate, movimento. Vita.

Con la chiusura del Troll, avvenuta a settembre 2020, la zona aveva perso un presidio importante. A testimoniarlo alcuni residenti, tra cui il signor Dalmasso, che qualche settimana fa si è trovato un uomo nella sua proprietà, mentre tentava di portargli via un pony. L'episodio è stato denunciato. "Due anni fa mi ero trovato due pecore sgozzate. Adesso questo. Cos'altro mi devo aspettare? Quello che fa rabbia è che ti ridono in faccia, perché sanno che sono impuniti", commenta.

Negli ultimi tempi la situazione è decisamente peggiorata. "Vediamo gente che si lava nello Stura, che bivacca o dorme sotto il ponte, che fa i propri bisogni. Abbiamo paura di uscire verso sera, soprattutto le donne, e anche nel parco fluviale, non c'è più nessuno che si spinge fino a qui. Chiediamo più controlli perché c'è un degrado non degno di un'area che negli ultimi anni era stata rivitalizzata e rimessa a nuovo", commenta ancora.

Ma c'è una bella novità in arrivo, come confermano da Cuneo Canoa e dal Comune, proprietario del locale. Al posto del Troll aprirà Eianda, un ristorante di cucina tipica genovese fino a qualche tempo fa in Contrada Mondovì.

"Ne siamo contenti, perché significa avere un'attività che anima il quartiere nelle ore serali. Ultimamente era abbandonato a se stesso", commenta il signor Walter Rossi, referente per il comitato di zona.

"L'anno scorso c'erano tanti ragazzi che dormivano sotto il ponte. Lì nessuno li vedeva, per cui i cuneesi non si lamentavano. Erano dei disperati, ragazzi che lavoravano nei campi tutto il giorno, senza alternative. Capisco perfettamente la situazione - continua. Adesso però la situazione è cambiata. C'è spaccio, arrivano anche da Torino. Le persone che abitano qui hanno paura, abbiamo scritto tante mail, fatto esposti, senza ottenere alcuna risposta. Siamo il parco fluviale di serie B rispetto al lato Gesso, nella zona del viale degli Angeli, dove tutto è tutto ordinato e curato. Qui ormai regna il degrado. I barbecue sono stati danneggiati, le sedie e i tavoli divelti e buttati nel fiume. La gente è stanca. Crediamo che possa essere davvero un bel segnale quello di un nuovo locale qui, siamo contenti", evidenzia ancora Rossi.

Proprio qualche giorno fa c'è stata un'importante attività di Polizia, che ha coinvolto le Volanti, la Mobile, la divisione amminstrativa, l'ufficio immigrazione, i cinofili e la sezione anticrimine. Un servizio predisposto dal Questore nell'area della stazione e in particolare in via Silvio Pellico, con un'appendice anche nella zona delle Basse, proprio sotto il ponte Vassallo, dove sono stati fermati due pusher, entrambi stranieri, che lì si erano rifugiati.

La situazione non è delle più semplici, ma meno in primo piano della zona di corso Giolitti, su cui si farà, probabilmente, la campagna elettorale per le amministrative della primavera 2022. Ma non è la sola ad avere problemi.

I residenti delle Basse Sant'anna sperano davvero che l'imminente apertura del locale - i lavori di adeguamento sono in corso - possa consentire loro di riappropriarsi del proprio quartiere. In sicurezza.