Valle Maira: dopo le scoperte sui rettili della Gardetta, Escarton presenta il progetto del GeoPark

Visibilmente emozionato Giovanni Raggi, presidente dell'associazione culturale Escarton racconta: "Non avremo mai pensato di un giorno trovarci a riscrivere un tassello di storia evolutiva della Terra. I risultati sono d'importanza mondiale ed i nuovi libri di testo riportano già queste nostre scoperte. Tutto l'impegno è stato ripagato dai risultati e questi risultati non possono non essere considerati per quella che è la loro preziosità. Per questo la proposta della nascita di un GeoPark."

Non soltanto un luogo pensato per ospitare turisti ed appassionati, ma un vero e proprio centro di cultura e di ricerca, in collegamento con scuole e università. Oltre al racconto di un pezzo di storia, della scoperta delle orme di rettili triassici sull'Altopiano della Gardetta (a 2.200 metri d'altezza), anche l'impegno a proseguire con le ricerche e quindi nella conoscenza. Questo desidera essere il GeoPark, con tanto di foresteria collegata per ospitare prima di tutto studenti e ricercatori.

Il progetto del GeoPark è stato presentato due settimane fa alla giunta dell'Unione Montana ed ai comuni di Marmora, Canosio e Prazzo. La scorsa settimana, invece, la proposta alle associazioni locali.

L'associazione Escarton attende ora i vari pareri, nella speranza di iniziare il prima possibile i lavori per realizzare l'ambizioso progetto.