BONUS CALDAIA: tutto quello che devi sapere

Il bonus caldaia al 65% è relativo al risparmio energetico pertanto implica l’installazione di una nuova caldaia a condensazione in classe d’efficienza A o superiore, con montaggio valvole e termoregolazione.

Abbiamo chiesto ad un tecnico esperto in detrazioni di fare chiarezza e spiegare tutto quello che c'è da sapere a proposito del bonus caldaia.

Bonus caldaia 2021: tutti i prerequisiti per il bonus caldaia 2020 (prorogato).

Secondo il comma 347, articolo 1, Legge 296/2006 relativo alle caldaie a condensazione generatori ad aria a condensazione, le tipologie di intervento agevolabili sono:

Tipologia a) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18/02/2013;

sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18/02/2013; Tipologia b) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; Tipologia c) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione.

Se ti stai chiedendo come ottenere il bonus caldaia, innanzitutto devi sapere che è obbligatorio che:

L’immobile deve essere accatastato o con richiesta di accatastamento in corso

l’impianto di riscaldamento deve essere attualmente presente , non per forza attivo ma presente nell’immobile

, non per forza attivo ma presente nell’immobile devono essere saldati tutti gli eventuali tributi relativi all’immobile

31.12.2021 per gli interventi di tipo a) 65% delle spese totali sostenute dal 01.01.2018 al

31.12.2021 per gli interventi di tipo b) e c)

Se vuoi consultare una guida completa all’ecobonus, ti suggeriamo di scaricare quella originale Enea, scarica il vademecum *.pdf: Caldaie a condensazione. Aggiornato al 25/01/2021

Detrazione al 65%: a chi spetta?

La detrazione al 65% del bonus caldaia 2021 spetta a chi effettua una sostituzione di una caldaia di vecchia generazione con una a condensazione almeno in classe A ed installazione di sistemi di termoregolazione evoluti in classe V, VI o VIII oppure a chi installa sistemi ibridi (caldaia a condensazione integrata con pompa di calore).

Bonus Casa: Quando si parla di detrazione solo al 50%?

Ma come funziona il bonus caldaia al 50%? Il bonus è solo al 50% per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe energetica A o superiore.

Con la Legge di Bilancio 2018, il beneficio è diventato esclusivo per impianti di classe energetica A che diventa quindi fondamentale per la detrazione del cinquanta.

Superbonus 110% e bonus caldaia a condensazione

Oggi in tanti parlano del superbonus 110% e pensano che la sola sostituzione della caldaia rientri in questo bonus. Ma in realtà non è così perché per accedere al superbonus 110% dobbiamo soddisfare il requisito minimo del miglioramento delle due classi di efficienza energetica per l’edificio in questione.

In realtà per ottenere il superbonus 110% sono necessari 36 documenti e l’asseverazione di un progettista per ottenimento delle due classi di efficienza energetica.

La sostituzione della caldaia può effettivamente rientrare nel superbonus, ma deve rientrare in un progetto più ampio che preveda in maniera imprescindibile comunque il miglioramento delle due classi di efficientamento energetico dell’edificio.

Quindi la complessità dell’ottenimento di questo bonus fiscale è data dal fatto che non interessa solo la sostituzione del generatore, ma anche l’intero edificio.

Oggi quindi molti si approcciano all’ecobonus 50% e 65% per la maggior semplicità perché basta installare una caldaia a condensazione con le valvole termostatiche e termostato ambiente.

Pertanto è indispensabile affidarsi a personale esperto, in grado di consigliarci e guidarci nella scelta migliore sia per quello che concerne il prodotto ideale che per l’ottenimento del bonus più vantaggioso.

Tutti i documenti per il Bonus caldaia 2021: sconto immediato

Per la detrazione fiscale del bonus caldaia, in materia di riqualificazione energetica, occorre una certificazione che dimostri che i lavori siano conformi tecnicamente a quanto previsto dal disegno di legge.

I documenti necessari per poter accedere alle detrazioni fiscali spettanti sono:

certificato di asseverazione rilasciato da un geometra o ingegnere . Nell’asseverazione sugli edifici esistenti viene indicato l’ indice di riscaldamento energetico riguardante il riscaldamento registrato durante la stagione invernale che non deve essere superiore a quello indicato dal Ministero nel 2008. Inoltre ci deve essere chiara evidenza dei livelli di trasmittenza prima e dopo l’intervento che anch’essi devono essere conformi al decreto.

. Nell’asseverazione sugli edifici esistenti viene indicato l’ riguardante il riscaldamento registrato durante la stagione invernale che non deve essere superiore a quello indicato dal Ministero nel 2008. Inoltre ci deve essere chiara evidenza dei che anch’essi devono essere conformi al decreto. certificazione dei produttori delle caldaie e delle valvole termostatiche che attesti il rispetto dei valori indicati;

che attesti il rispetto dei valori indicati; Fatture relative alle spese sostenute;

Ricevuta del bonifico effettuato con causale parlante;

Ricevuta della trasmissione della documentazione all’ENEA (CPID) o ricevuta della raccomandata;

Schede tecniche e documentazione firmata da tecnico e dal cliente.

Ecobonus: Cosa scrivere nella causale del bonifico parlante?

Per compilare correttamente il bonifico occorre indicare:

Codice fiscale completo dell’intestatario e beneficiario della detrazione;

Riferimento alla normativa: Ecobonus art. 1, commi 344-347, Legge n. 296/2006, n. 296;

Partita IVA e dati del beneficiario del pagamento.

Di seguito un esempio di causale:

CODICE FISCALE BENEFICIARIO – Sostituzione caldaia a condensazione, detrazione 65% art. 1, commi 344-347, Legge n. 296/2006 n. 296 – Fattura n/X intestata a RAGIONE SOCIALE e PARTITA IVA.