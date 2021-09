Corso gratuito da sistemista presso EnAIP Cuneo

Sei appassionato di informatica?

Sei il classico “smanettone” che smonta e rimonta i pc per gli amici?

La risorsa preziosa che i familiari chiamano quando hanno un problema di connessione?

Sei attratto dal mondo delle infrastrutture informatiche e hai la testa nella nuvola del cloud?

Enaip Cuneo, Agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte per la formazione professionale e i Servizi al Lavoro, organizza un CORSO GRATUITO da SISTEMISTA in collaborazione con l’azienda A&C Servizi, mirato all’inserimento lavorativo immediato.

Il corso, della durata di 300 ore, inizierà a ottobre con la formazione teorico-pratica tenuta da professionisti del settore per poi proseguire con l’inserimento diretto in azienda. Selezioni a metà settembre.

Sarà un percorso di crescita stimolante, lavoro in team e affiancamento on the job a sistemisti senior.

Affrettati: le selezioni sono aperte e i posti sono limitati!

Contatti: 0171-693605 elisa.tassone@enaip.piemonte.it

La formazione è finanziata dalla Regione Piemonte all’interno della misura MACROAMBITO 3 finalizzata al reinserimento lavorativo di disoccupati.