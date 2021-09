La pulizia della lavatrice

La lavatrice è uno degli elettrodomestici che in casa non possono mancare. Sarebbe impensabile lavare montagne di bucato a mano soltanto con una bacinella e del sapone. Le macchie più tenaci andrebbero trattate molto a lungo e non parliamo dei tempi di asciugatura degli indumenti. Per cui è davvero importante la presenza di uno strumento moderno come la lavatrice in casa. Ed è importante soprattutto che funzioni bene.

Certamente gli inconvenienti possono capitare, ad esempio se la nostra lavatrice è datata. Un elettrodomestico che all'avvio non parte, si blocca a metà del lavaggio, emette cattivi odori, non effettua la centrifuga o lo scarico dell'acqua, non restituisce capi adeguatamente puliti e profumati dopo un lungo ciclo di lavaggio, dovrà essere necessariamente controllato da un professionista.

Se la vostra lavatrice continua a manifestare problemi, potete rivolgervi a un idraulico esperto per trovare finalmente una soluzione definitiva. In ogni caso è possibile adoperarsi con alcuni comportamenti preventivi che possono aiutarci ad evitare di doverci trovare a che fare con guasti alla lavatrice.

Tra questi detti comportamenti preventivi rientra la pulizia dell'elettrodomestico. Scopriamo come pulire la lavatrice in maniera molto semplice e senza l'utilizzo di prodotti chimici o abrasivi.

Pulire l'oblò, il filtro e la vaschetta

Per prevenire guasti alla lavatrice possiamo provare a pulire l’oblò dell'elettrodomestico con particolare cura a riguardo delle guarnizioni. Le guarnizioni interne dell'oblò sono infatti la sede dove si accumula lo sporco e possono creare malfunzionamenti durante il ciclo di lavaggio. Le guarnizioni si possono pulire efficacemente con un preparato a base di bicarbonato. Lo si può ottenere mescolando in una ciotola con un cucchiaio mezzo bicchiere di bicarbonato e un po' di acqua. Si passerà poi il composto sulle guarnizioni dell'oblò mediante un vecchio spazzolino da denti.

Per evitare guasti dobbiamo occuparci anche del filtro della lavatrice. Questa parte dell'elettrodomestico è soggetta ad ostruirsi a causa dell'accumulo in essa di sporcizia. Ogni sei mesi andrebbe quindi pulita. Per pulire il filtro della lavatrice lo si deve togliere quindi mettere un po' di bicarbonato sulle setole di un vecchio spazzolino da denti. Se sono presenti incrostazioni si possono eliminare immergendo il filtro in una ciotola riempita di aceto e acqua.

Anche la vaschetta dove siamo soliti versare la polvere, il liquido e l'ammorbidente per la lavatrice deve essere adeguatamente pulita poiché in essa si accumula lo sporco. Possiamo quindi versare nei piccoli scomparti un po' di aceto e un po' di bicarbonato e strofinare con un panno.

Attenzione al calcare

Un problema tipico che contribuisce al malfunzionamento della nostra lavatrice fino a causarne il guasto è il calcare. In commercio esistono molti prodotti anticalcare ma il suo accumulo si può risolvere facilmente con l’aceto. Per eliminare il calcare dalla lavatrice dunque possiamo avviare un lavaggio a vuoto alla temperatura di 60 gradi versando un po' di aceto nella vaschetta del detersivo e mettendo mezzo litro di acqua nel cestello della lavatrice.

Possiamo anche prevenire la formazione di calcare aggiungendo al detersivo un cucchiaino di bicarbonato.