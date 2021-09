Stufe a Pellet Italia, la qualità artigianale al servizio del riscaldamento

Sedici modelli di stufe a pellet realizzati con le migliori tecnologie, progettati e prodotti completamente in Italia, per offrire un riscaldamento omogeneo combinato alla qualità tipica delle lavorazioni artigianali. È l’offerta di Stufe a Pellet Italia, azienda leader in Italia per il settore delle stufe a pellet. Sicurezza ed efficienza dei sistemi di riscaldamento sono garantiti dalla certificazione 4 Stelle per requisiti di emissioni e rendimento ai sensi del DM 186/2017. Senza contare i vantaggi di pronta consegna, spedizione gratuita e prezzi sempre competitivi.

Quella di cui può approfittare il cliente su stufeapelletitalia.com è un’offerta strutturata in 16 modelli di stufe a pellet, che hanno già ottenuto la fiducia di oltre 70mila acquirenti. Stufe a Pellet Italia figura infatti nella classifica FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies 2021 redatta dal Financial Times.

Alla base del processo di progettazione e produttivo, che si realizza interamente presso la sede aziendale di Pianiga (Venezia), ci sono importanti investimenti nel campo dell’innovazione. Ciò porta a sistemi programmabili in grado di riscaldare l’intera abitazione.

In ogni prodotto s’uniscono il valore di lavorazioni artigianali e tecnologie all’avanguardia, come dimostrano le quattro stelle della Certificazione Ambientale (DM 186/2017), estese all’intera proposta.

Non viene assicurato solo un riscaldamento omogeneo, ma anche una soluzione eco-sostenibile. Il rapporto diretto tra acquirente e produttore, senza alcuna intermediazione, permette l’applicazione di prezzi competitivi.

In catalogo sono disponibili stufe ad aria, idro e caldaie idro, tutte in pronta consegna. Per il pagamento sono previste esclusivamente modalità sicure: bonifico bancario, carta di credito, Apple Pay, Google Pay.

Se poi il cliente preferisce usufruire della comodità di un pagamento rateale, può scegliere Soisy, marketplace specializzato in formule rateali per il mondo dell’e-commerce che prevede l’invio online della richiesta di finanziamento, con rapide valutazioni delle domande.

