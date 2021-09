Wedding Planner: come organizzare il nuovo matrimonio intimo, l’elopement wedding

L’ultima tendenza in tema di wedding planner è l’elopement wedding, il matrimonio più intimo che ci sia. La celebrazione riservata a pochissime persone nasce in America, ma in tempo di covid è sbarcata fortunosamente anche qui in Italia.

Dal verbo inglese “to elope” che significa fuga, l’ElopementWedding è la celebre fuga per due, ma estesa a pochissimi intimi.

Come progettare un Elopement Non potete sceglierne una qualunque. Dev’essere un luogo che vi rispecchi, che racconti la vostra storia. Suggestivo? Strano? Insolito? Non conta. I protagonisti dell’Elopement Wedding sono solo gli sposi.

Per un wedding planner è importantissimo capire come realizzare i sogni dei propri clienti e far sì che il giorno del matrimonio sia davvero indimenticabile. Per creare l’elopement wedding dei vostri sogni dovrete trovare nella vostra storia quel momento significativo che volete ricordare per sempre.

Alcune precisazioni per la scelta del luogo Noi italiani diamo troppo spazio alle location, mentre invece quando ci si sposa con un elopement wedding conta lo scenario, la vista che si vede quando ci si sposa. In un elopement non è importante la struttura in cui si svolge il ricevimento, ma il momento in cui vi scambiate le vostre promesse. Non dovrete fare liste infinite, caparre enormi per il banchetto, ecc… sarete molto più leggeri e focalizzati solo su voi due.

Tante persone scelgono l’Estero per questo tipo di matrimonio, ma l’Italia ha dei posti spettacolari dove poter sposarsi. Trovate il vostro posto del cuore: una spiaggia, un luogo in montagna, un prato, e lasciate che diventi il luogo del vostro “Sì, lo voglio”. Le foto del matrimonio

Se per le strutture non c’è tanto da impazzire nella ricerca di quella perfetta, per le foto invece sì! L’elopement si svolge di solito in luoghi spettacolari che offrono viste mozzafiato, scenari intimi e di rara bellezza. Non potete rischiare di sprecare tutto con il fotografo sbagliato.

La ricerca del fotografo è fondamentale. Dev’essere un professionista capace di cogliere quel paesaggio e rendervi protagonisti. Una persona che non solo sappia fare belle foto, ma anche che rimangano incise.

Floral designer, fiorista e celebrante coi fiocchi Per un Elopement il momento più importante è nello scambio delle promesse. Non si può lasciare che accadano nella situazione sbagliata. Bisogna scegliere un officiante che sappia farvi emozionare, non celebri e basta, ma coinvolga voi e i vostri pochi cari.

L’elopement Wedding è come riprodurre un brano solo voce: devi avere una bella voce, lo strumento essenziale con cui creerai le giuste armonie. Fiorai, allestitori, officianti, vanno scelti con cura certosina perché devono saper far emozionare anche nel calore dell’intimità.

Il costo del Matrimonio

Uno degli aspetti positivi dell’Elopement Wedding è il costo: inferiore a quello solito perché si svolge con pochi amici. Così, se ci si vuole sposare all’Estero, si possono pagare i biglietti agli amici e partire direttamente da lì per le proprie ferie.