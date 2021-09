A Limone rombano i motori: un weekend dedicato agli appassionati di auto storiche sportive

C ontinuano le iniziative Drive Earth a Limone Piemonte per un settembre all'insegna dei motori. Nel weekend dell’ 11 e 12 settembre saranno protagoniste le auto da rally storiche degli anni ‘70, ‘80 e ‘90 e le Alfa Romeo de l club torinese “Essere Biscioni” , che raggruppa appassionati del prestigioso marchio di vetture sportive.

Domenica 12 settembre, invece, è in programma il Lancia Delta Parade per le vie del centro e lungo il circuito dell’anello del Maneggio, mentre i Biscioni saranno impegnati in prove speciali sui tracciati in quota della Perla della Alpi Marittime. Sempre domenica 12 si potrà ammirare la 500 Abarth che resterà esposta per tutta la mattinata, mentre nel pomeriggio sarà protagonista di prove su strada con percorso in staffetta e safety car di apertura. Info: www.driveearth.it.