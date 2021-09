Circonomia torna live: oltre 100 relatori per 10 eventi

Dal 15 al 18 settembre ritorna CIRCONOMÌA, il Festival dell’economia circolare e delle energie dei territori. Gli appuntamenti live della sesta edizione si terranno al Pala Alba Capitale di piazza San Paolo, nell’ambito degli eventi organizzati in occasione dell’iniziativa “Alba Capitale della Cultura d’Impresa 2021” e a Novello. Il Festival è organizzato da Gmi (Greening Marketing Italia), Cooperativa Erica, Aica (Associazione internazionale per la comunicazione ambientale) ed eprcomunicazione.



L’edizione 2021 è quella più ricca di sempre: dopo gli eventi di Circonomia Digitale che si sono svolti da maggio a luglio, da mercoledì 15 a sabato 18 settembre saranno ben 10 gli appuntamenti di Circonomia Live, la versione più tradizionale del festival con incontri e convegni presso il Pala Alba Capitale e a Novello, eventi che saranno visibili anche su Circonomia TV e vedranno la partecipazione di personalità del mondo politico, economico e ambientale. Tra gli ospiti di spicco Alessandro Gassmann, che con i suoi Green Heroes sarà di scena sabato 18 settembre; Chiara Appendino, in una delle sue ultime uscite da Sindaco di Torino, e Francesco Profumo, ex Ministro dell’Istruzione e rettore del Politecnico e attualmente Presidente della Compagnia di San Paolo, che insieme al sociologo Domenico De Masi daranno vita alla tavola rotonda di mercoledì 15 settembre; il filosofo Stefano Zamagni, il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, Giovanna Melandri, che giovedì 16 settembre presenzieranno rispettivamente agli eventi sui materiali del futuro e sulla finanza sostenibile.



Le giornate live di Circonomia 2021 si apriranno con la presentazione di un rapporto inedito, realizzato in occasione del festival, che mette a confronto l’Italia e le regioni del nord italiano con il resto d’Europa quanto rispetto al cammino compiuto e da compiere nella trasformazione circolare ed ecologica di produzioni, consumi, comportamenti sociali. Nei vari eventi live, saranno trattati numerosi i temi legati all’economia circolare e alla transizione ecologica: dall’energia alla moda, dalle arti alla musica.



Ecco di seguito i vari appuntamenti che si svolgeranno al Pala Alba Capitale:

• Mercoledì 15 Settembre ore 9,30 – Convegno “Comportamenti e linguaggi circolari: strumenti e buone pratiche per comunicare il nuovo paradigma dell’economia”

• Presentazione del Rapporto su “Economia circolare e comportamenti sostenibili: l’Italia e il Nord italiano a confronto con l’Europa”

• A seguire: laboratori di formazione sull’economia circolare dedicati ai giornalisti (ingresso riservato ai giornalisti iscritti all’albo, in collaborazione con l’OdG del Piemonte)

• Mercoledì 15 Settembre ore 18,30 – Libreria Milton (Via Elvio Pertinace 9, Alba) Presentazione libro “Le parole della transizione ecologica - Un lessico per l’economia circolare” (Edizioni Ambiente)

• Giovedì 16 Settembre ore 9,30 – Incontro “I materiali del futuro”

• Giovedì 16 Settembre ore 16 – Convegno “Finanza sostenibile e i bilanci di sostenibilità: gli indicatori ESG e l’economia circolare”

• Giovedì 16 Settembre ore 21 – Sala Ordet (Piazza Cristo Re 3, Alba) Proiezione docu-film “The Peacerunner”

• Venerdì 17 Settembre ore 10 – Tavola rotonda “Rifiuti Zero, impianti mille: anche per ridurre e riusare!”

• Venerdì 17 Settembre ore 15 – Incontro “La rete elettrica al servizio dell’economia circolare”

• Venerdì 17 Settembre ore 18 – Incontro “La moda circolare: dalla fast fashion alla moda sostenibile”

• Sabato 18 Settembre ore 10,30 – Secondo Raduno Nazionale dei Green Heroes (al termine, la Sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione, Sen. Barbara Floridia, insieme al Direttore di Rai per il Sociale, Giovanni Parapini, presenteranno le nuove iniziative per integrare l’ambiente nell’educazione civica)



Il Festival si concluderà, come da tradizione, a Novello, nel cuore delle Langhe, dove nel pomeriggio di sabato 18 settembre si terranno gli ultimi due eventi della sesta edizione del Festival: l’incontro-dibattito “Le Arti Circolari” alle 16,30, che vedrà la partecipazione di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Piercarlo Grimaldi, il regista Claudio Del Signore, l’attore Beppe Rosso e il musicista Filippo Cosentino, e la grande novità di quest’anno, ovvero il Green Music Contest che a partire dalle 18 vedrà gli 8 musicisti che hanno superato le selezioni sfidarsi per il primo premio a colpi di note…green! Per saperne di più: https://circonomia.it/green-music-contest/.



Il programma completo di Circonomia 2021 è disponibile sul sito www.circonomia.it. Tutti gli eventi in programma al Pala Alba Capitale e a Novello sono gratuiti e aperti al pubblico, nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale. È richiesta l’iscrizione sul sito https://alba2021.confindustriacuneo.it/eventi o inviando una mail a ufficiostampa@cooperica.it. Si ricorda infine che l’ingresso al Pala Alba Capitale è consentito esclusivamente esibendo la Certificazione verde COVID-19 (Green Pass)

Anche la sesta edizione di Circonomia sarà patrocinata dal Ministero della Transizione Ecologica (in passato Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e da Rai per il Sociale, e vedrà al suo fianco Confindustria Cuneo, Novamont e Terna SpA in veste di Main Sponsor; Fondazione CRC, Montello SpA, CONOU, Montecolino e Ricrea come Gold Sponsor; Comieco, Esgeo, Ecopneus e Go Rent come Silver Sponsor e i Partner Acsel, Assocarta, CiAl, CIC – Consorzio Italiano Compostatori, Confindustria Cisambiente, Dimar SpA, Erion, Greenthesis, KME, La Filippa e ReLife.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa via email a ufficiostampa@cooperica.it.