Fossano, grande attesa per Sangiovanni: la città si prepara ad accogliere l'artista

Tutto pronto per il concerto di Sangiovanni a Fossano, per l'Anima Festival, in programma per le 21 di oggi in piazza Castello.



L'amministrazione comunale consiglia di arrivare in città con largo anticipo parcheggiando nell'area di piazza Diaz oppure in quella sotterranea di piazza Vittorio. Il concerto, sold-out, sarà accessibile soltanto per chi possiede titolo di accesso: non si venderanno biglietti in loco.



Unico ingresso da via Cavour, con apertura dei cancelli alle ore 19. Sarà richiesto, oltre al biglietto, anche il green pass o certificato di tampone negativo datato alle ultime 48 ore. Sarà vietato introdurre alcolici all'interno della zona concerto, nella quale - in forza delle normative vigenti - varrà l'obbligo di rimanere seduti durante l'evento.