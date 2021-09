Roccaforte Mondovì festeggerà il 40ennale della Fondazione dello Sci Club Valle Ellero

Domenica 26 Settembre, oltre alla tradizionale festa patronale di San Maurizio, Roccaforte Mondovì festeggerà il 40ennale dalla fondazione dello Sci Club Valle Ellero.



Una storia lunga e appassionata di amore per lo sport e per uno sci nordico per uno Sci Club da sempre affiliato alla Federazione Sport Invernali e al CONI.



I fondatori , nel 1981, animati dalla volontà di offrire ai giovani valligiani e dei centri del Monregalese, un luogo dove praticare lo sci nordico e un’opportunità di vivere all’aria aperta un’attività sportiva in questi 40

anni sulle piste del Morà, di Rastello ,del Monte Pigna e della Tura, hanno accolto centinaia di atleti e appassionati del nostro sport con lo stesso spirito.

Domenica 26 settembre il 40 ennale dello Sci club, oltre all’allestimento di una mostra fotografica e cimeli sotto i portici di Via IV Novembre prevede:



Alle ore 10,30 la Santa Messa in memoria dei defunti dello Sci Club nella Chiesa di San Maurizio.



Poi i partecipanti si trasferiranno presso Albergo Commercio di Norea per i saluti delle autorità. La premiazione degli atleti e un pranzo conviviale.



Chi fosse interessato al pranzo si può prenotare direttamente presso il ristorante Commercio al numero 0174 65549.