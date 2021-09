Vezza, nuova veste per la scuola dell'infanzia "I Fiordalisi" e il Nido "I Cuccioli"

Sono in fase di ultimazione i lavori di manutenzione e di adeguamento per la scuola dell'infanzia "I Fiordalisi" e il Nido "I Cuccioli" a Vezza d'Alba.

Per la materna è previsto un ampliamento della superficie pavimentata esterna con piastrellatura antitrauma: circa 90 metri quadri calpestabili con una porzione erbosa per il giardino didattico, dove è in atto la riverniciatura delle parti in legno dei giochi del giardino, da parte dei ragazzi della Leva 2003 in collaborazione con gli ospiti del Centro Pin Bevione, inseriti nel progetto Si.Agri.

Insieme alla nuova Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di Canale, Manuela Torta, si è avviato il progetto educativo finanziato dal Comune vezzese, che permette l'avvio del nuovo anno con tutti i bambini iscritti, compresi i 17 che erano stati inseriti nella lista d'attesa.

L'orario definitivo con la mensa sarà avviato da lunedì 27 settembre, mentre nelle prime due settimane l'orario sarà provvisorio.

Per quanto riguarda il Nido sono in fase di ultimazione gli interventi interni di adeguamento locali richiesto dall'Asl di competenza (Cn2) per accogliere da quest'anno quattro bimbi in più.