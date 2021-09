Matilde Ceriello del Racconigi Cycling Team pronta per il "Campionato Europeo"

“Campionato Europeo Donne Junior” per la portacolori del Racconigi Cycling Team Matilde Ceriello. La brianzola di Lissone, al primo anno della categoria junior, è pronta a vivere con tanto entusiasmo e grande determinazione la sua prima avventura con la maglia della nazionale italiana, nella prova che assegnerà il titolo di campionessa continentale su strada per la stagione agonistica 2021.

La prestigiosa competizione andrà in scena nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 settembre, con partenza fissata alle ore 13:50. 67,6 i chilometri totali di gara, spalmatilungo le strade di un circuito di 13,2 chilometri da ripetere per cinque volte. Operazioni preliminari, presentazione squadre, partenza, arrivo e premiazione finale sono collocati in Piazza Duomo a Trento. Il tracciato di gara prevede la scalata della salita di Povo (368m.s.l.m.), lunga 3,6 chilometri con pendenza media del 4,7%, particolare attenzione va rivolta agli ultimi chilometri: ricchi di curve, tratti tecnici e pavè poco prima del traguardo finale.

Nel week end, invece, le ragazze di patron Silvio Traversa saranno impegnate al “Giro delle Marche”, gara open che si articolerà in due frazioni: la Villa Musone-Villa Musone (101,8 chilometri), in programma sabato 11 settembre, e la Offida-Offida (74,4 chilometri), domenica 12 settembre. La tappa di sabato scatterà alle ore 14:30 da via Villa Musone,

mentre quella di domenica prenderà il via alle ore 10:00 da Borgo Giacomo Leopardi, nel cuore di Offida. Entrambe le frazione sono ricche di saliscendi che senza dubbio esalteranno le caratteristiche delle atlete più avvezze alla salita. Il tecnico Roberto De Filippo guiderà dall'ammiraglia Valentina Basilico, reduce dalla conquista di ben quattro medaglie al “Campionato del Mondo su Pista", Matilde Beltrami, campionessa italiana su pista nella “Corsa a Punti”, Benedetta Brafa, Matilde Ceriello, Monia Garavaglia e Camilla Marzanati.



LINE UP “CAMPIONATO EUROPEO DONNE JUNIOR” A TRENTO:

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)



LINE UP “GIRO DELLE MARCHE OPEN”:

- Valentina Basilico (Junior II° Anno, 17 Aprile 2003)

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Benedetta Brafa (Junior I° Anno, 2 Novembre 2004)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

- Monia Garavaglia (Elite, 28 Novembre 2002)

- Camilla Marzanati (Junior I° Anno, 29 Gennaio 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo



GIRO DELLE MARCHE OPEN:

11 Settembre 2021 - Villa Musone di Loreto-Villa Musone di Loreto (Km 101,8)

12 Settembre 2021 - Offida-Offida (Km 74,4)