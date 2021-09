Volley: tutti gli appuntamenti con l’A2 maschile di Cuneo

Settembre all’insegna del “porte aperte” per iniziare a conoscere i ragazzi dell’A2 Banca Alpi Marittime Acqua S. Bernardo Cuneo.

Il primo appuntamento è per oggi, venerdì 10 settembre alle ore 17.00 presso lo showroom Il Podio Sport di Cuneo in via Valle Po n.99 per l’inaugurazione del corner dedicato al Cuneo Volley con l’abbigliamento ufficiale Spalding in collaborazione con Adidas volley. L’invito è aperto a tutti i tifosi, appassionati e partners che abbiano piacere di conoscere da vicino i giocatori della serie A2 e acquistare o regalare in anteprima il merchandising del Club biancoblù presso un’istituzione qual è il Podio per i cuneesi.

Dopodiché, ecco che si apriranno finalmente le porte del palazzetto di Cuneo per il Mondo Cuneo Volley, che da troppo tempo ormai attende di tornare sugli spalti. Il calendario dei test match che i ragazzi di coach Serniotti andranno ad affrontare nelle prossime settimane prevede una sequenza andata/ritorno dapprima con il Vbc Mondovì e successivamente con l’Agnelli Tipiesse Bergamo, poi una trasferta a Torino contro il Volley Parella ed infine il Torneo di Nizza dove oltre ai cuneesi e ai padroni di casa del Nice Volley-Ball, parteciperanno il Tourcoing Lille Métropole Volley-Ball e il Power Volley Milano.

Tutti gli allenamenti congiunti presso il palasport di Cuneo si disputeranno a ingressi contingentati ai muniti di Green pass o risultato negativo di tamponi effettuati nelle 48 ore precedenti all’evento, con obbligo di mascherina. Ingresso unico e gratuito lato biglietteria. Per tutti gli altri test match in trasferta, aggiorneremo di volta in volta le modalità sui canali social del Cuneo Volley.

Vediamo nello specifico le date:

- 11 settembre CUNEO vs MONDOVI’ ore 17.00

- 15 settembre MONDOVI’ vs CUNEO (orario da definire)

- 18 settembre CUNEO vs BERGAMO ore 17.00- 25 settembre BERGAMO vs CUNEO (orario da definire)

- 28 settembre TORINO vs CUNEO (orario da definire)

- 01/02 ottobre TORNEO di NIZZA

Vi aspettiamo al palazzetto per tornare a vivere insieme fin dalla pre-season tutte le emozioni di questa nuova stagione!