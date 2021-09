Alba: divieto di accesso e di transito in via Pertinace da lunedì 13 settembre

Per lavori di ripristino del porfido in centro storico ad Alba, dalle ore 8.00 di lunedì 13 settembre, fino a fine lavori divieto di accesso e di transito veicolare con chiusura e occupazione temporanea di parti di marciapiede, in via Elvio Pertinace, da piazzetta Gianfranco Alessandria all’incrocio con via Pietrino Belli, seguendo l’andamento del cantiere.

Per tutta la durata dei lavori, l’accesso veicolare per residenti ed autorizzati sarà attraverso vicolo Del Pozzo e poi via Pietrino Belli.

L’Amministrazione comunale si scusa per eventuali disagi.